Son Dakika Haberleri: İstiklal Marşı'nı En Güzel Okumak İçin Yarıştılar

İstiklal Marşı'nı En Güzel Okumak İçin Yarıştılar

20 dakika önce

Malkara Kaymakamlığı tarafından Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "İstiklal Marşı'nı en güzel okuma" yarışması düzenlendi.

İstiklal Marşı'nı En Güzel Okumak İçin Yarıştılar, System.String[]
Malkara Kaymakamlığı tarafından Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "İstiklal Marşı'nı en güzel okuma" yarışması düzenlendi.

Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda düzenlenen yarışmada lise, ortaokul ve ilkokul öğrencileri İstiklal Marşı'nı güzel okuyabilmek için yarıştı.


Yarışma sonunda lise kategorisinde Beyzanur Pehlivan birinci, Selda Boz ikinci, Merve Türkoğlu ise üçüncü oldu. Ortaokul kategorisinde ise Kübra Işıktan birinci, Ayten Karagöz ikinci, Zekeriya Selim Aksoy üçüncü oldu. İlkokul kategorisinde ise Yaren Alpet birinci, Çağan Utku Ok ikinci, Eda Özen ise üçüncü oldu.


Yarışmaya İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Kemal Koç, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 05:36 Kaynak: AA

Çanakkale, Malkara, Güncel
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