İstiklal Marşı'nı en güzel okumak için yarıştılar - Son Dakika

Düzce Belediyesi Kent Konseyi tarafından "Düzce 7'den 77'ye İstiklal Marşı Okuyor" temasıyla "İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması" düzenlendi.

Kent Konseyi, sosyal ve kültürel çalışmaları kapsamında 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla gerçekleştirilen Düzce Belediyesi Meclis Salonu'ndaki yarışma, yarışmacılar ve ailelerinin katılımıyla yapıldı.

Üç kategoride yapılan yarışmada duygu dolu anlar yaşandı. Yarışmacılar yeteneklerini sergilerken milli ve manevi duyguların güçlülüğü gözler önüne serildi.

Yarışma sonucunda "Yetişkinler" kategorisinde Hatice Kudal birinci, Orhan Aykut ikinci ve Yasemin Gür üçüncü oldu.

"Gençler" kategorisinde birinci Ebrar Şimşek, ikinci Yağız Efe Kaba ve üçüncü Gülay Kurtuldu, "Çocuklar" kategorisinde ise birinci Azra Kılıç, ikinci Şüheda Kırıkçılar, üçüncü Osman Eren Mayetin oldu.

Yarışmada her kategorinin birincilerine altın ve plaket, dereceye girenlere ise başarı plaketleri verildi.