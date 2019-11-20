İstiklal Marşı'nı ezbere okuyan Afganlı kardeşler hayran bıraktı

Türkçe öğrenen Afganlılar için düzenlenen sertifika töreninde İstiklal Marşı'nın tamamını ezbere okuyan iki kardeş büyük beğeni topladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Sosyal Hayata Uyum Sağlama" projesi kapsamında Yakutiye Gençlik Merkezinde yaklaşık 1,5 ay boyunca 40 Afgan'a, Türkçe okuma, yazma ve sosyal hayata uyum sağlama konularında eğitim verildi.

Eğitimlerini tamamlayan ve aralarında yetişkinlerin de bulunduğu kursiyerler için gençlik merkezi binasında düzenlenen törende, Afganlılar, Türkçe şiirler, maniler ve atasözü okuyup türküler seslendirdi.

Törende, Afganlı kardeşlerden 9 yaşındaki Peria ile ablası Gazel Emin, 3 günde ezberledikleri İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını da okudu. Katılımcıların duygulandığı törende yetişkinler de ellerindeki kağıda bakarak milli marşı tekrarladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlü Fuat Taşkenseligil, törende yaptığı konuşmada, Afganlıların proje sayesinde Türkçe okuma ve yazma öğrendiğini söyledi.

Kurum olarak gençliğe, aileye ve Türk milletine hizmet yolunda çaba gösterdiklerini ifade eden Taşkesenligil, "Dünyada 6'ncı veya 7'nci sırada önem arz eden ve en çok konuşulan dillerden birisi güzel Türkçe'mizi Afganlı kardeşlerimizin benimsemesi, Türkçe konuşup yazma öğrenme talepleri üzerine böyle bir program tertip edildi." dedi.

" Türkiye, bağrını açtığı kardeşlerine sahip çıkacaktır"

İl Göç İdaresi Müdürü Haşim Özcan da göçün başlı başına insan dramı olduğunu söyledi.

Kimsenin macera olsun diye yerini terk etmeyeceğine işaret eden Özcan, şöyle konuştu:

"Türkiye Cumhuriyeti, yeryüzünde bütün insanlığa ve devletlere örnek olacak göç yönetimi sergilemektedir. Türkiye, bağrını açtığı kardeşlerine ihtiyaçlar ölçüsünde sahip çıkacaktır. Erzurum'da yaklaşık 2 bin 500 civarında Afganlı, 1150 civarında da Suriyeli misafirimiz var. Ayrıca Türkiye'nin en köklü üniversitelerin olan Atatürk Üniversitesinde 2 binin üzerinde misafir öğrencimiz var. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çok sayıda Afganlı kardeşime Türkçe kursu vermiş. Emeği geçenlere teşekkür ederiz."

Eğitime katılanlar adına konuşan Afganlı Sitrullah Gıyasi de Türkçe öğrendikleri için çok mutlu olduklarını aktararak, "Hocalarımızın bizde çok emeği var. Bizlere bu fırsatı verip Türkçe öğrettikleri için minnettarız. Burada Afganlılar Türkçe konuşma, yazma ve okumayı güzel şekilde öğrendi." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Türkçe öğrenen Afganlılara sertifikaları verildi.