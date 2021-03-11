İstiklal Marşı'nı ezbere okuyan Bodrumlu küçük Eylül, ailesinin ve öğretmenlerinin gururu oldu - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okuyan ilkokul birinci sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Eylül Yaylacık, ailesinin ve öğretmenlerinin gururu oldu.

İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) 12 Mart 1921'de kabulü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Bu etkinliklerden biri de Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Atatürk İlkokulunda düzenlendi. Okulun 1. sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Eylül Yaylacık, çevrim içi düzenlenen "İstiklal Marşını Güzel Okuma Yarışması"na ailesinin desteğiyle çektiği video ile katıldı.

Arka fonu Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatılan Yaylacık'ın İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okuması, dinleyenleri duygulandırdı.

Maden mühendisi ve iş güvenliği uzmanı Pınar Odabaşı ve inşaat teknikeri Servet Yaylacık'ın tek çocuğu küçük Eylül, çevresinde ve okulunda İstiklal Marşı'nı ezbere okumasıyla tanınıyor.

"İstiklal Marşı'nı ezbere okuduğumu görenler 'bravo' diyor"

Eylül Yaylacık, AA muhabirine, İstiklal Marşı'nı okurken duygusal anlar yaşadığını söyledi.

Yaylacık, "Atalarımız bu ülkeyi bize vermek için canlarını feda ettiler. Okurken biraz üzülüyorum, kalbim burkuluyor ve duygulanıyorum. İstiklal Marşı'nı ezbere okuduğumu görenler bana 'Bravo' diyor. Ben de çok mutlu oluyorum. Böyle bir marşa sahip olduğumuz için çok gururlu ve mutluyum." dedi.

Başarısıyla takdir edilen küçük Eylül, duygularını şöyle dile getirdi:

"Bence dünyada bu kadar anlamlı bir marş yoktur diye düşünüyorum. Çok güzel bir marşa sahibiz. İstiklal Marşı'nı ezbere bildiğim için çok gururluyum. Bazen okurken ağladığım zamanlar da oluyor. Okulda bayrak töreninde okumuştum ve orada biraz duygulandım hatta ağladım. İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı olmasından dolayı da ayrıca bir gururluyum. Beni dinleyen herkesin benim hissettiklerimi hissetmesini istiyorum. Büyüyünce de bilim insanı olup insanlara faydamın olmasını ve doğaya katkıda bulunmak istiyorum. Dünyayı da gezmek istiyorum."

Kızının ezber yeteneğinin iyi olduğunu aktaran anne Pınar Odabaşı Yaylacık da ona hep destek olduğunu, 4 yaşından bu yana İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okuduğunu ve onunla gurur duyduklarını dile getirdi.

Eylül'ün İstiklal Marşı'nı duygularını katarak okumasının kendilerini ayrıca mutlu ettiğini belirten Yaylacık, "Her okuduğunda duygulanıyoruz. Arkadaşları, aileleri ve öğretmenleri de onu tüyleri diken diken olarak dinliyor. Kendisini her zaman tebrik ediyorlar." diye konuştu.

Baba Servet Yaylacık da gurur duyduğu kızının okumayı çok sevdiğini, sanatsal faaliyetlere karşı ilgisininiyi olduğunun altını çizdi.

Atatürk İlkokulu Müdürü Eyüp Turan da evlerinde ziyaret ettiği Eylül'ü ve ailesini kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasını taşıyan ve 6 Mart 2021'de Resmi Gazete'de yayımlanan genelgeyle 2021 yılının "Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı" olarak kutlanacağı bildirilmişti.