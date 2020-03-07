İstiklal Marşı'nı gözyaşları içinde okudu, bütün salon ayakta alkışladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstiklal Marşı'nı gözyaşları içinde okudu, bütün salon ayakta alkışladı - Son Dakika

İstiklal Marşı'nı gözyaşları içinde okudu, bütün salon ayakta alkışladı

7 saat önce

Isparta'da düzenlenen Okullararası İstiklal Marşını Güzel Okuma Yarışması'nda 11 yaşındaki Mustafa Parlak'ın gözyaşları arasında okuduğu İstiklal Marşı salonda dakikalarca ayakta alkışlandı.

İstiklal Marşı'nı gözyaşları içinde okudu, bütün salon ayakta alkışladı, System.String[]

Isparta'da düzenlenen Okullararası İstiklal Marşını Güzel Okuma Yarışması'nda 11 yaşındaki Mustafa Parlak'ın gözyaşları arasında okuduğu İstiklal Marşı salonda dakikalarca ayakta alkışlandı.


İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıldönümü münasebetiyle Isparta'nın Keçiborlu ilçesi Akçeşme Ortaokulu konferans salonunda yapılan İstiklal Marşı güzel okuma yarışmasında Belediye Başkanı Yusuf Murat Parlak'ın oğlu olan Mustafa Parlak'ın, marş okurken hıçkıra hıçkıra ağlaması salonda bulunanlara duygu dolu anlar yaşattı.


Sıra kendisine geldiğinde sahneye çıkan Mustafa, sakin başladığı İstiklal Marşı'nın ortalarına doğru gözlerinden yaşlar gelmeye başladı. Hıçkırarak marşı okumaya devam eden Mustafa, marşı bitirdiğinde salondan adeta alkış tufanı koptu. Jüri, yaklaşık 50 öğrenci arasından Mustafa'yı birinci ilan ederken, görüntüler sosyal medyada da tıklanma rekoru kırdı. - ISPARTA

Yusuf Murat Parlak, Mustafa Parlak, Isparta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 04:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İYİ Partili Aylin Cesur, şehit cenazesindeki fotoğraflarla ilgili suskunluğunu bozdu
İstiklal Marşı'nı okurken hıçkıra hıçkıra ağladı İsrail Savunma Bakanı Bennett'in Twitter hesabı hacklendi! Hesaptan İstiklal Marşı paylaşıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan yeğeninin nikah şahitliğini yaptı

Son Dakika Haberleri
23:28 Kanal D'de Zalim İstanbul'un ardından Afili Aşk da final kararı aldı
23:19 Bill Clinton'dan yıllar sonra Monica Lewinsky skandalı itirafı: Yaptığım şey berbattı
21:25 Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin maymununa Tarım ve Orman Bakanlığı görevlilerince el konuldu
19:44 Hercai'nin son bölümünde şaşırtan gelişmeler
16:54 Rock'ın ışığıyla ezber bozuyorlar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 00:11:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İstiklal Marşı'nı gözyaşları içinde okudu, bütün salon ayakta alkışladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]