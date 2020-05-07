İstiklal Marşı'nı güzel okudu, Trafik Haftası'nda ödülü kaptı - Son Dakika

İstiklal Marşı'nı güzel okudu, Trafik Haftası'nda ödülü kaptı

BURSA - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde istiklal marşını okuduğu videoyu sosyal medyada paylaşan ilkokul 2.sınıf öğrencisi Elif Belinay Kaplan'ı farkeden Orhangazi Emniyet Müdürlüğü trafik büro amirliği ekipleri, Trafik haftası nedeniyle Belinay'a hediyelerle birlikte fahri trafik dedektif kimlik kartı verdi.

Orhangazi'de yaşayan Murat ve Meryem Kaplan çiftinin 8 yaşındaki ilkokul 2.sınıf öğrencisi Elif Belinay Kaplan, mart ayında kutlanan İstiklal Marşı'nın kabulü haftasında istiklal marşını okuyarak sosyal medyada paylaştı.

Ailesi tarafından sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede büyük beğeni toplarken Elif Belinay Kaplan'ın İstiklal Marşı'nı okuduğu video Orhangazi Emniyet Müdürlüğü trafik büro amiri Olcay Esmer'in de dikkatini çekti. Trafik ekipleri mayıs ayının ilk haftasında kutlanan trafik haftası nedeniyle Elif Belinay Kaplan'ı evinde ziyaret etti.

Trafik Büro Amiri Olcay Esmer Belinay'ın İstiklal Marşı'nı çok güzel okuduğunu sosyal medyada gördüklerini belirterek, biz de ekip olarak trafik haftası nedeniyle kendisini ziyaret edip ödüllendirmek istedik dedi. Trafik ekipleri Belinay Kaplan'a paket içinde bir hediye ile trafik dedektif kimlik kartı ve trafik haftası broşürleri hediye etti.