'İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması' ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

'İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması' ödülleri sahiplerini buldu

20.05.2021 16:08
'İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması' ödülleri sahiplerini buldu, System.String[]

Kayseri Ticaret Odası(KTO) ve Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile okul öncesi ve ilkokul kategorisinde düzenlenen İstiklal Marşını Güzel Okuma Yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu.

Kayseri Ticaret Odası(KTO) ve Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile okul öncesi ve ilkokul kategorisinde düzenlenen İstiklal Marşını Güzel Okuma Yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu.

KTO Meclis Toplantı Salonunda gerçekleşen ödül törenine Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, protokol üyeleri, öğrenciler ve velileri katıldı. Gençlerin kendilerini en iyi şekilde yetiştirmesi için çalıştıklarını söyleyen Vali Şehmus Günaydın, "Bizler Türk Milleti olarak bir arada oldukça birçok zorluğu rahatlıkla aşıyoruz. En son 15 Temmuz'da yine milletimizin kahraman evlatları ellerinde şanlı bayrağımızla ülkemiz ve milletimiz üzerine hesapları olanlara çok güzel bir ders verdi. Yakın tarihteki bu olay, bundan sonra da bize büyük ilham ve güç verecektir. Bu nedenle bizler de İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 100. yılında bir kez daha oturup ecdadımızın hangi güçlüklerle bu noktaya gelmiş bir kez daha düşünmeliyiz. Bizler valilik ve büyükşehir belediyesi olarak çocuklarımızın, gençlerimizin milli ve manevi değerlerine bağlı olarak yetişmesi için her türlü çalışmayı ve gayreti gösteriyoruz. Bu organizasyon da bunlardan bir tanesi. Gençler bizim geleceğimizin teminatı, bizlerin yarını ve geleceğimizin mimarıdır. Bunun için onların en iyi şekilde yetişmesi için, çağın gerekliliğine uygun şekilde eğitimlerini almaları için bizler üzerimize düşeni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Onlara düşen görev kendilerini en iyi şekilde yetiştirmek ve bu konuda kararlı bir şekilde geleceğe yürümek. Bizler gençlerimize inanıyoruz, güveniyoruz ve çok seviyoruz. İnşallah milletimizin, devletimizin yarınları için bizden çok daha büyük işlere imza atacaklar. Bunun için biz de bugünden üzerimize düşeni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'u da rahmet ve minnetle yad ediyorum" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, "İstiklal Marşı Türk Milleti'ne her zaman umut olmuş, gelecekte de her daim güç olmaya devam edecektir. 2021 yılının Türk Milleti'nin istiklal ve bağımsızlığının destanı olan, Akif Ersoy'un Türk Milleti'ne adadığı İstiklal Marşı Yılı olarak ilan edilmesi de bir o kadar anlamlıdır. Onun deyimi ile Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın. Cenab-ı Allah gökten bu şanlı bayrağımızı indirmesin, minarelerimizden ezanlarımızı dindirmesin. 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla milli marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy'u, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor ve cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını da minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, İstiklal Marşı'nın o dönemki mücadele ruhunu yansıttığını söyleyerek, "İstiklal Marşımız, büyük şair ve dava adamı Mehmet Akif Ersoy'un milli mücadelenin ruhunu ve kararlığını yansıtan ve aynı zamanda o büyük mücadeleye coşku ve heyecan kazandıran Abidevi eseridir. 24 Aralık 1920'deki TBMM oturumunda bütün partilerin katılımıyla 2021 senesi İstiklal Marşı yılı olarak ilan edilmiştir. Bugün yediden yetmişe herkesin aynı inanç ve heyecanla okuduğu, ezberlediği ve haykırdığı İstiklal Marşı'nın her mısrasında tarih, medeniyetin ortak değerleri, vatan ve bayrak aşkı bulunmaktadır. Marşımız varlığımıza ve birliğimize yönelik her tehdit karşısında nazlı ve şanlı hilalin altında toplanmaya hazır milletimizin ortak vicdanı, yüreği ve iradesidir. Ne diyor milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy 'Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım, hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım' İstiklal Marşı Güzel Okuma Yarışmasını düzenlemekteki amacımız milli marşımız olan İstiklal Marşımızın anlam ve önemini vurgulamak, milli şairimizi, milli mücadelede bu vatan uğruna hayatlarını kaybeden şehit ve gazilerimizi yad etmek, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza milli duyguları, vatan, millet, bayrak sevgisi ve saygısını pekiştirmek, ayrıca çocuklarımızın kendisini ifade etmek ve özgüvenini geliştirmek, güzel Türkçemizin doğru etkili ve kurallarına uygun olarak kullanılmasını özendirmektir. Bu vesileyle Kayseri Ticaret Odası ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde İstiklal Marşı Güzel Okuma Yarışması düzenledik. Milli Mücadele ruhuna sahip olmak, Vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'u ve onun dizelerini anlamaya ve genç kuşaklara aktarmak istedik" dedi. Gülsoy, öğrencilerden gelen videoları izlediklerinde çok duygulandıklarını söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

"İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle işbirliği yaparak Okul öncesi ve İlkokul seviyesinde öğrenim gören çocuklarımızın İstiklal Marşı'mızı en güzel şekilde ezbere okuyup videolarını bizlere gönderdiği bir yarışma organize ettik. Umarım başarıl olmuşuzdur. Çocuklarımız ve ailelerimizin yarışmamıza ilgisinden oldukça memnun olduk. Kısa süre içerisinde yarışmamıza 1186 öğrencimiz gönderdikleri videolarla katıldı. Buradan katılan tüm öğrencilerimizi; hem kendilerini hem de çocuklarımıza destek veren aileleri tebrik ediyorum. Aslında bu yarışmanın şampiyonları katılım sağlayan tüm çocuklarımız ve ailelerdir. Hepsine de teşekkür ediyorum. Jüri üyelerimizde özveriyle çalıştılar. Onlara da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Milli Mücadelenin ruhunu ve kararlılığını yansıtan ve aynı zamanda mücadeleye coşku kazandıran İstiklal Marşı'mız, öğrencilerimiz tarafından coşkuyla okundu. Öğrencilerimiz, sergiledikleri üstün performanslarıyla birbirine çok yakın puan aldılar. Çocuklarımızın performanslarını odamız sanat komisyonu üyeleri ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü kadrosunda yer alan öğretmenlerimizden oluşan 7 kişilik komisyonumuz değerlendirdi. Benimde ziyaret ettiğim komisyonumuz videoları 10 kriter üzerinden değerlendirirken bir hayli zorlandı. Birazdan dereceye giren öğrencilerimizi sahnemizde ağırlayacağız. Performanslarını bir de burada canlı canlı izleyeceğiz. Yarışma süresi boyunca öğrencilerimizin göndermiş olduğu videolardan arkadaşlarımız kolajlar hazırladılar. Hafta sonları vermiş olduğumuz eğitim programlarımızın aralarında katılımcılarımıza da bu videoları izlettirdik. İnanın her izlediğimizde tüylerimiz diken diken oldu, gözlerimiz yaşardı ve duygulandık. Çocuklarımızın heyecanını, coşkusunu onlarla beraber yaşadık. Bütün öğrencilerimize Türk Bayrağı ve "100 yıl" temalı sertifika, 'Direnişten dirilişe İstiklal Marşı Yolculuğu' kitabı, defter, ajanda ve kalem hediyelerini adreslerine gönderdik. Buradan Yarışmamıza katılan her öğrencimizi ve onları yalnız bırakmayan Velilerimizi huzurlarınızda yürekten kutluyorum. Dereceye giren çocuklarımızı da tebrik ediyorum. Sözlerimin sonunda Mehmet Akif Ersoy'un nezdinde Başta Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman Türk Ordusunu ve tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle ve şükranla yad ediyor konuşmamı Büyük vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un en veciz sözü olan 'Cenab-ı Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın' sözüyle son verirken Rabbim kainatın sonuna kadar Türkiye Cumhuriyeti Devletini tam bağımsız olarak ilelebet payidar etsin diyor saygılar sunuyorum."

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından dereceye giren çocuklara ödülleri verilerek, kolaj yapılan video izlendi. - KAYSERİ

'İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması' ödülleri sahiplerini buldu
'İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması' ödülleri sahiplerini buldu
'İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması' ödülleri sahiplerini buldu
'İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması' ödülleri sahiplerini buldu
'İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması' ödülleri sahiplerini buldu
'İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması' ödülleri sahiplerini buldu
'İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması' ödülleri sahiplerini buldu

milli eğitim bakanlığı, İstiklal Marşı, Akif Ersoy, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması' ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika


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