İstiklal Marşı'nı Güzel Okumak İçin Yarıştılar

Çankırı
'da bir ilkokulun "Bağımsızlığın için söyle" projesi kapsamında veliler, İstiklal Marşı'nı güzel okumak için yarıştı.
Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı
İlkokulu tarafından başlatılan proje kapsamında veliler için İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışması düzenlendi.
Yarışmaya başvuran 24 veli yaklaşık iki ay boyunca öğretmenlerden eğitim aldı.
Finale kalan 6 veli okul konferans salonunda düzenlenen yarışmada, İstiklal Marşı'nı en güzel okuyan olmak için yarıştı.
Okul müdürü Resul Ayhan, yaptığı açıklamada, projeyle öğrencileri vatanını, bayrağını, milletini seven bireyler olarak yetiştirirken velilerin de çocuklarına rol model olmalarını sağlamayı amaçladıklarını söyledi.
Projeye 24 velinin katıldığını belirten Ayhan, "Proje ekibindeki öğretmenler tüm katılımcıları yarışmaya ders saatinden sonra hazırladı. Son değerlendirmelerden sonra bugün finale kalan 6 velimiz sizlere sunumlarını yapacaklardır. Her birine ayrı ayrı başarılar diliyorum." diye konuştu.
Konuşmaların ardından veliler İstiklal Marşı'nın on kıtasını katılımcılara okudu.
Yarışma sonucunda Leyla Özcan
birinci, Derya Kara
ikinci, Emine Özdemir
de üçüncü oldu.
Programa Vali Yardımcısı Abdullah Aslaner
, İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk
, AK Parti Merkez
İlçe Başkanı Mustafa Potukoğlu, Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Yüksel Teke, öğrenciler ve veliler katıldı.