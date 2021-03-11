İstiklal Marşı'nı konu alan 'şair' oyunu Gazi şehirlilerle buluştu - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Valiliği iş birliğinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü etkinlikleri çerçevesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın sahnelediği "Şair" oyunu sergilendi.

İstiklal Marşı'nın kabulünün yüzüncü yılı nedeniyle düzenlenen etkinlikler çerçevesinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı ve Gaziantep Valiliği'nin ortak organize ettiği "Şair" tiyatro oyunu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncuları tarafından sahnelendi. Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar Tiyatro Salonu'nda icra edilen tek perdelik oyunda Vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un, çocukluğu, yaşadığı yokluk ve milli şairliğe kadar uzanan yaşamından kesitler konu alındı. Oyunun yönetmenliğini Bora Seçkin, yönetmen yardımcılığını da Emel Pala üstlendi. Bülent Baytar, Serhat Güzel ve Tarık Keskiner'in rol aldığı oyunda dekor ve kostüm tasarımında Mehmet Emin Kaplan, dramaturgda Sevil Koç, ışık tasarımında Fatih Mehmet Haroğlu, müzikte Ali Otyam, ses tasarımında İlker Sevüker, görsel tasarımda ise Serkan Aktü görev aldı.

Başkan Şahin'den şehir tiyatrosu müjdesi

Beğeni ile izlenen tiyatro oyunu hakkında Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Öncelikle Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a çok teşekkür ederim. Çok önemli bir haftadayız. Bu önemli haftada böylesine güzel bir oyunu Gazi şehirle buluşturduğumuz için çok mutluyum. Oyunu çok beğendim. Emeği geçen herkesin eline, yüreğine sağlık. Ersoy hem şair hem de iffetin, hikmetin tek bir insanda nasıl barınabileceğini bizlere gösteren çok özel bir şahsiyet. Neslimizi yetiştirmek için de Ersoy, bize büyük bir güç ve ilham veriyor. Biz de buradan edindiğimiz ışıkla yolumuzu aydınlatarak yaşamımıza devam edeceğiz. Kültür ve sanat birleştiriyor. Yükselen Gaziantep şehir tiyatrosu kurmaya karar verdik. Bu müjdeyi de buradan duyurmak istedim" dedi.

Görmediğimiz bir pencereden Ersoy'un yaşamına nail olduk

Gaziantep Valisi Davut Gül ise şunları aktardı:

"Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ni misafir eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür ediyorum. Az sayıda bir kişiyle bu özel haftayı anmak istedik. Görmediğimiz bir pencereden Mehmet Akif Ersoy'un yaşamına nail olduk. İstiklal Marşı'nın hayata geçiriliş sürecine tanıklık ettik" diye konuştu.

Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı da Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e ev sahipliğinden dolayı teşekkür ederek oyunu icra eden ekibe teşekkürlerini sundu.

Tiyatro oyununa Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Öztürk ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı katıldı.

Oyunun sonunda sanatçıların performansı dakikalarca ayakta alkışlanırken Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı'ya teşekkür çiçeğini Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Vali Davut Gül verdi. - GAZİANTEP