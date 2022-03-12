İstiklal Marşı'nı, Mehmet Akif Ersoy Evi ve Müzesi'nde okudular - Son Dakika

İSTİKLAL Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilişinin 101'inci yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde etkinlikler düzenlendi. Öğrenciler, Mehmet Akif Ersoy Evi ve Müzesi'nde İstiklal Marşı'nı okudu.

Bayramiç İlçe Halk Eğitimi Merkezi Salonu'ndaki tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Öğretmen Zekeriya Sezer tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Konuşmanın ardından Mustafa Gülşen Çınaroğlu Anadolu Lisesi öğrencileri, 'Korkma' isimli tiyatro oyununu sahneledi. Bayramiç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Kaymakamı Alper Taş, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ermiş, Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Etik tarafından ödülleri verildi.İkinci tören ise Mehmet Akif Ersoy Evi ve Müzesi'nde yapıldı. İstiklal Marşı'nın 12 Mart 1921 tarihinde TBMM'de kabul edilişinin, sokakta gazete dağıtan çocuğun 'yazıyor yazıyor' diye halka duyurması canlandırıldı. Daha sonra İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması'nın okul öncesi eğitimi kategorisi birincisi Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ana sınıfı öğrencisi Emirhan Atak, ilkokullar kategorisi birincisi Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencisi Egehan Göde, ortaokullar kategorisi birincisi Bayramiç Gazi Ortaokulu öğrencisi Elanur Karaman, liseler kategorisi birincisi Bayramiç Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Zeynep Süeda Köseoğlu, dramatik anlatıyla İstiklal Marşı'nı okudu.