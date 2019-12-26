İstiklal Marşı'nı okudukları kliple İstiklal Şairi'ni andılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstiklal Marşı'nı okudukları kliple İstiklal Şairi'ni andılar - Son Dakika

İstiklal Marşı'nı okudukları kliple İstiklal Şairi'ni andılar

6 saat önce

Erzurum'da, Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 83. yılı dolayısıyla protokol üyeleri İstiklal Marşı'nın dizelerini okudu.

Erzurum'da, Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 83. yılı dolayısıyla protokol üyeleri İstiklal Marşı'nın dizelerini okudu.

Kentte bir prodüksiyon şirketince "Kadim Şehir Erzurum Milli Şairini Unutmadı" sloganıyla başlatılan proje kapsamında, Ersoy'un vefatının 83. yılı dolayısıyla İstiklal Marşı için video klip çekildi.

Çalışma kapsamında, Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ilçe belediye başkanları, güvenlik güçlerinin yetkilileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, itfaiye personeli ile Erzurumspor taraftarlarınca İstiklal Marşı'nın 10 kıtası okundu.

Klipteki görüntülerde, kentin drone ile çekilmiş görselleri de yer aldı.

İstiklal Marşı'nı okudukları kliple İstiklal Şairi'ni andılar

Mehmet Akif Ersoy, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 06:57 Kaynak: AA
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