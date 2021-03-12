İstiklal Marşı'nı okuyan çocuğun "maske, mesafe, hijyen" mesajı verdiği video beğeni topladı - Son Dakika

İstiklal Marşı'nı okuyan çocuğun "maske, mesafe, hijyen" mesajı verdiği video beğeni topladı
12.03.2021 22:53
Muğla'da İstiklal Marşı'nı seslendiren çocuğun "maske, mesafe ve hijyen" uyarısında bulunduğu video sosyal medyada beğeni topladı.
Muğla'da İstiklal Marşı'nı seslendiren çocuğun "maske, mesafe ve hijyen" uyarısında bulunduğu video sosyal medyada beğeni topladı.
Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünde kayda alınan görüntüde çocuğun İstiklal Marşı'nı seslendirmesi ve "Maskemi takıyorum. Mesafeme ve hijyenime dikkat ediyorum." diyerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulmasını istemesi yer alıyor.
Sosyal medyada paylaşılan görüntü çok sayıda kişinin beğenisini topladı.
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