Son Dakika Haberleri: İstiklal Marşı'nı Okuyan Japon Öğrenci Ayakta Alkışlandı

İstiklal Marşı'nı Okuyan Japon Öğrenci Ayakta Alkışlandı

7 dakika önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, "Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" etkinliğinde İstiklal Marşı'nı ezbere okuyan 10 yaşındaki Japon öğrenci ayakta alkışlandı.

İstiklal Marşı'nı Okuyan Japon Öğrenci Ayakta Alkışlandı, System.String[]
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, "Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" etkinliğinde İstiklal Marşı'nı ezbere okuyan 10 yaşındaki Japon öğrenci ayakta alkışlandı.

İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yıl Dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Arif Nihat Asya Ortaokulu tarafından hazırlanan program, Metristepe Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Oratoryo gösterisine yer verilen, öğrenciler tarafından şiirler okunan programın son bölümünde, 10 yaşındaki Japon öğrenci Sinyap Oih sahneye çıktı.

Ailesiyle 6 yıldır Türkiye'de ikamet eden Dodurga İlkokulu öğrencisi Sinyap, İstiklal Marşı'nı ezbere okudu. Sinyap'ı ayakta alkışlayan katılımcılar, duygulu anlar yaşadı.

İlçe genelindeki yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona eren törene, Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakcı, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 03:03 Kaynak: AA

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