İstiklal Marşı'nı okuyarak klip çektiler - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstiklal Marşı'nı okuyarak klip çektiler - Son Dakika

İstiklal Marşı'nı okuyarak klip çektiler

7 saat önce

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Belediye encümenleri ve çalışanları İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümünde İstiklal Marşı'nın ilk iki kıtasını okuyarak klip çekti.

İstiklal Marşı'nı okuyarak klip çektiler, System.String[]

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Belediye encümenleri ve çalışanları İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümünde İstiklal Marşı'nın ilk iki kıtasını okuyarak klip çekti.


Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan klibi sosyal medya hesabından, "İstiklal Marşımızın kabulünün 99. yıl dönümünde başta Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy olmak üzere istiklal mücadelemizde şehadete eren tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyorum" ifadeleri ile paylaştı. - AĞRI

Savcı Sayan, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 05:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert'in 3 gün önce hastalıkla dalga geçmesi, sosyal medyada tepki çekti
LeBron James isyan etti! "2020'yi iptal edin" Ece Erken, evli olan sevgilisinin ve karısının arabalarının aynalarını kırdı Passolig, futbol maçlarının bilet tutarlarını iade edecek

Son Dakika Haberleri
00:42 DHA YURT BÜLTENİ - 23
00:39 Akşener: Türkiye'nin beka meselesi gençlerimizin ülkeye inancının ortadan kalkmasıdır (3)
00:38 Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da öğrenciler otogarlara akın etti - 2
00:38 Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da öğrenciler otogarlara akın etti - 3
00:38 Adana'da üniversiteliler, otogara akın etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 00:46:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstiklal Marşı'nı okuyarak klip çektiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]