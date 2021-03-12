Son dakika... İstiklal Marşı'nın 10 kıtası, Türkiye'nin sembol mekanları ile şehitlerin kabirlerinde seslendirildi - Son Dakika

Son dakika... İstiklal Marşı'nın 10 kıtası, Türkiye'nin sembol mekanları ile şehitlerin kabirlerinde seslendirildi

12.03.2021 12:39
Son dakika... İstiklal Marşı'nın 10 kıtası, Türkiye'nin sembol mekanları ile şehitlerin kabirlerinde seslendirildi, System.String[]

Son dakika haberlerine göre İstanbul Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı İstanbul Şubesince, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı dolayısıyla hazırlanan klipte, marşın her bir kıtası Türkiye'nin sembol mekanları ile şehitlerin kabirlerinde gençler tarafından seslendirildi.

İstanbul Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı İstanbul Şubesince, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı dolayısıyla hazırlanan klipte, marşın her bir kıtası Türkiye'nin sembol mekanları ile şehitlerin kabirlerinde gençler tarafından seslendirildi.

Türkiye Diyanet Vakfı İstanbul Şubesinde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, bundan 100 yıl evvel merhum Mehmet Akif Ersoy'un tüm İslami ve vatanperver hissiyatıyla hiçbir dünya menfaati beklemeden kaleme aldığı İstiklal Marşı'nın, toplumun milli manevi hissiyatının tercümanı olarak tüm dünyaya ilan edildiğini anımsattı.

Geçen 100 yıla rağmen her okunduğunda oluşturduğu hissiyatın ve coşkunun tarif edilemez olduğunu dile getiren Maşalı, "Rabb'im bizlere İstiklal Marşı'nın ifade ettiği coşkuyu ve milli manevi hissiyatı hiçbir zaman gönlümüzden eksik etmesin. O coşkuyu her daim taşıyalım ki bu topraklardaki varlığımızın ilelebet devam etmesi bu coşkunun zinde olmasına bağlı." dedi.

Mehmet Akif Ersoy'un, yakın tarihe damgasını vurmuş bir şahsiyet olduğunu vurgulayan Maşalı, "Akif'i tanımak, onun İstiklal Marşı'na yansıyan hissiyatını bilmek demek hem geçmişi iyi tanımak hem geçmişte şanlı ecdadımızın yaşadığı sorunları tanımak hem de o sorunların üstesinden gelmek için nasıl bir bilinç haline kuşanmamız gerektiğini bilmek demek. Bu anlamda Akif, tarihimizde vazgeçilmez bir köşe taşı." ifadelerini kullandı.

İstanbul Müftüsü Maşalı, İstiklal Marşı'nın çok şey ifade ettiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstiklal Marşı, bu topraklardaki varlığımızın, istiklal sevdamızın cümle aleme duyurulması, gök kubbeye nakşedilmesi anlamına gelir. Bu topraklardaki varlığımızın teminatı olan değerlerimizi bize haykırır. Bu değerler ya da sembollerden bir tanesi bayraktır, diğeri ezandır. 'Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli.' ezana işaret eder. Bazı dizelerde bayrağa işaret eder. İstiklal Marşı, bu ülkenin sadece bir toprak parçasından ibaret olmadığını vatan olduğunu ifade eder. Vatan olmanın bir toprak parçası olmanın çok ötesinde bir manevi boyutu barındığını anlatır. İstiklal Marşı, bugünlere hiçbir bedel ödenmeden gelinmediğini, bu vatanın her bir karışının şehitlerimizin kanlarıyla yoğrulduğunu ifade eder. Bu anlamda bize geçmiş üzerinden geleceğe dönük bir ders sunar. Geçmiş bilincine sahip olmayan toplumların istikbale güçlü bir şekilde yürümeleri imkan dahilinde değildir, bunu hatırlatır. İstiklal Marşı, mevcudiyetimizi, varlığımızı teminat altına alan ne kadar değerimiz varsa hepsine doğrudan göndermede bulunan, bu toprakları vatan edinmiş herkesin hissiyatının ortak mütercimi olan bir metindir. Metin kelimesinin de ifade edemeyeceği büyüklükte bir manaya sahiptir."

"İstiklal Marşı'nın ifade ettiği manayı, mesajı, ruhu tekrar dillendirme imkanı bulduk"

2021'in "İstiklal Marşı Yılı" ilan edildiğini hatırlatan Maşalı, bu süre içerisinde her kurumun gerek Mehmet Akif Ersoy'a olan vefa borcunun ifadesi gerekse de İstiklal Marşı'nın bu topraklar ve toplum için ne anlam ifade ettiğini aktarmak ve bilinç oluşturmak adına çeşitli etkinlikler düzenlediğini kaydetti.

Mehmet Emin Maşalı, bu kapsamda Türkiye Diyanet Vakfı İstanbul Şubesi'yle bir video klip hazırladıklarını anlatarak, "Bizi biz yapan, bugünlere gelmemizde çok önemli noktaları ve tarihimizin önemli dilimlerini ifade eden, ülkemizin muhtelif bölgelerinde İstiklal Marşı'mızın her bir kıtasını, bu ülkenin istikbalini emanet edeceğimizi gençlere okutalım istedik. Hem İstiklal Marşı'nın ifade ettiği manayı, mesajı, ruhu tekrar dillendirme imkanı bulmak hem de İstiklal Marşı'ndan alınan ruhun günümüzde de bu topraklardaki varlığımızın devamını sağlayacak güzel gelişmelere sonuç verdiğini ifade etmek amacıyla bu projeyi kısa film halinde hazırladık. Özellikle gençlerimize bu şuuru aktarma noktasında görsel enstrümanlardan yararlanalım istedik." diye konuştu.

İstiklal Marşı'nın her kıtası Türkiye'nin sembol mekanlarında seslendirildi

Maşalı'nın konuşmasının ardından hazırlanan, 3 dakika 59 saniyelik İstiklal Marşı'nın 100. Yıl Klibi gösterildi.

Klipte, İstiklal Marşı'nın 10 kıtası, Türkiye'nin sembol mekanlarında gençler tarafından seslendirildi.

Marşın 1'inci kıtası Malazgirt Ovası'nda, 2'nci kıtası Ertuğrul Gazi Türbesi'nde, 3'üncü kıtası İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un kabri başında, 4'üncü kıtası Taceddin Dergahı'nda, 5 ve 6'ıncı kıtası Çanakkale Şehitliği'nde okunurken, 7'nci kıtası Şehit Ömer Halisdemir'in kabrinde, 8'inci kıtası Şehit Eren Bülbül'ün kabrinde, 9'uncu kıtası Şehit Polis Memuru Fethi Sekin'in kabrinde, 10'uncu kıtası ise İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Abidesi'nde seslendirildi.

Son dakika... İstiklal Marşı'nın 10 kıtası, Türkiye'nin sembol mekanları ile şehitlerin kabirlerinde seslendirildi
Son dakika... İstiklal Marşı'nın 10 kıtası, Türkiye'nin sembol mekanları ile şehitlerin kabirlerinde seslendirildi
Son dakika... İstiklal Marşı'nın 10 kıtası, Türkiye'nin sembol mekanları ile şehitlerin kabirlerinde seslendirildi
Son dakika... İstiklal Marşı'nın 10 kıtası, Türkiye'nin sembol mekanları ile şehitlerin kabirlerinde seslendirildi

Türkiye Diyanet Vakfı, İstiklal Marşı, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... İstiklal Marşı'nın 10 kıtası, Türkiye'nin sembol mekanları ile şehitlerin kabirlerinde seslendirildi - Son Dakika


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