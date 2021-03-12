İstiklal Marşı'nın 100'ncü yıl klibi tanıtım toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

İstiklal Marşı'nın 100'ncü yıl klibi tanıtım toplantısı gerçekleştirildi

İSTANBUL - İstanbul Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı, İstiklal Marşı'nın 100'ncü yılı dolayısıyla 10 farklı bölgede çekilen klibin tanıtımını yaptı.

Türkiye Diyanet Vakfı İstanbul Şubesi'nde İstiklal Marşı'nın 100'ncü yılı dolayısıyla program gerçekleştirildi. Programda, Türkiye'nin 10 farklı bölgesinde İstiklal Marşı'nı okuyan gençlerin klibinin tanıtımı yapıldı. Tanıtım programına İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı katıldı.

"Akif, bizim tarihimizde vazgeçilmez bir köşe taşıdır

Tanıtım programında konuşma yapan Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, "Akif'i ve Akif'in İstiklal Marşı'na yansıyan o hissiyatını tanımak demek, hem geçmişi iyi tanımak, hem de geçmişte ecdadımızın yaşadığı sorunları tanımak, hem de o sorunların üstesinden gelmekte nasıl bir bilinç halini kuşanmamız gerektiğini bilmek demektir. Bu anlamda Akif, bizim tarihimizde vazgeçilmez bir köşe taşıdır" ifadelerini kullandı.

"İnsanımızda İstiklal Marşı bilincinin gelişmesine katkı sunalım istedik"

klip hakkında konuşan Maşalı, "Biz 'Türkiye Diyanet Vakfı İstanbul şubesi ve İstanbul Müftülüğü olarak ne yapabiliriz? 'Diye düşünürken, bir arkadaşımızın bir rüyasını gerçekleştirme yönünde ilk adımımızı atalım dedik. O da bizi, biz yapan ve bugünlere gelmemizde tarihimizin önemli dilimlerini ifade eden, ülkemizin muhtelif bölgelerinde İstiklal Marşı'nın her bir kıtasını bu ülkenin istikbalini emanet edeceğimiz gençlerimize okutalım istedik. Böylece İstiklal Marşı'nın ifade ettiği o manayı, mesajı ve ruhu tekrar dillendirme imkanı bulalım, hem de İstiklal Marşı'ndan alınan ruhun, günümüzde de bu topraklardaki varlığımızın devamını sağlayacak güzel gelişmelere sonuç verdiğini ifade etmek amacıyla böyle bir projeyi yürütelim, bunu kısa film halinde insanlarla paylaşalım istedik. Belki de son derece samimi yapılan bu çalışmayla insanımızda İstiklal Marşı bilincinin gelişmesine katkı sunalım istedik. Özellikle gençlerimize bu bilinci aktarma noktasında görsel enstrümanlardan yararlanalım istedik" şeklinde konuştu.