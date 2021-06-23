Üye Girişi
İstiklal Marşı'nın 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen mektup yarışması sonuçlandı - Son Dakika

İstiklal Marşı'nın 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen mektup yarışması sonuçlandı

23.06.2021 17:58
İstiklal Marşı'nın 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen mektup yarışması sonuçlandı, System.String[]

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eyüpsultan Belediyesi tarafından İstiklal Marşı'nın 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen mektup yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu.

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eyüpsultan Belediyesi tarafından İstiklal Marşı'nın 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen mektup yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu.

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Eyüpsultan Belediyesi, İstiklal Marşı'nın 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında mektup yarışması düzenlendi.

Yarışmayla, dijital çağın unutturduğu mektuplaşma geleneğini yeniden hatırlatılması, milli ve manevi değerlerin gençlere kazandırılması, milli şuurun bireysel ve toplumsal yaşamdaki önemine dikkat çekilmesi amaçlandı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, yarışmaya katılan öğrencileri tebrik ederek, "Çocuklarımızın hepsini yüreklerinden öpüyorum, ellerine sağlık, onları yetiştiren anne babaları ve öğretmenlerini saygıyla muhabbetle selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

Eyüpsultan'a çok yakışan ve eğitime büyük anlam katan önemli bir etkinlikte olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Yazıcı, şunları kaydetti:

"Etkinliğimiz aslında İstiklal Marşı'mızın 100. yıl dönümünde 100 etkinlikle Akif'imizi anıyoruz hep birlikte. Akif'i konuşmak gerçekten zor. Akif aslında eserleriyle, Safahat'ıyla, İstiklal Marşı ile konuşuyor. Ama Akif'imizin vatan sevgisini, özellikle millet şuurunu hep birlikte yansıtabileceğimiz etkinlikler içerisinde belki de önemli bir etkinlik de bu olur diye düşünmüştük. Burada ortaya çıkan bu eseri mutlaka diğer çocuklarımıza da okutacağımız, onları da bundan sonraki Akif'le ilgili etkinliklere katacağımız güzel bir sürecin de başlangıcı olsun. Bundan sonra da geleneksel olarak bu çalışmayı her yıl sürdürelim. İnşallah o bayrağı çocuklarımıza nesilden nesile, kuşaktan kuşağa aktaralım. Burada hiçbir zaman kendisi için ikbal endişesi olmayan ama izzetle yaşayan, şerefle yaşayan bir insandan bahsediyoruz. Bence o insanın sadece edebi olarak ortaya koydukları değil, şahsiyeti çok çok kıymetli, o şahsiyetin bitmeyen vatan sevgisi çocuklarımıza çok iyi anlatılmalı. Ben kültür ve sanatın hamiliğini üslendiğini çok yakinen bildiğim Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in katkılarıyla oluşturulan bu program için kendilerine çok teşekkür ediyorum."

Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Ersoy Argon da ödül törenine telefonla katıldı. Argon, konuşmasında şunları kaydetti:

"Gençlerin Mehmet Akif'imizi anlamaları, onun hakkında yalan yanlış bilgilere değil doğruya ulaşmaları için bugünkü çalışmaların çok önemi var bence. Gençlerimiz iyi bilmeli ki Mehmet Akif, Allah'ın lütfettiği yeteneğini kendisi için değil vatanı ve milleti için kullanmıştır. Onun bize bıraktığı Safahat çok iyi okunmalı, anlaşılmalı ve hatta kendi kanımca okullarda ders kitabı olmalıdır diyorum. Herkese yürekten teşekkür ediyorum, çok güzel bir iş yapmışsınız."

Mehmet Akif Ersoy sevdalısı gençler ödüllendirildi

Konuşmaların ardından yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Yarışma birincilerine 3 bin, ikincilerine 2 bin, üçüncülerine ise bin liralık ödül yanında plaket ve danışman öğretmenlere 200 liralık kitap çeki takdim edildi.

Eyüpsultan Belediyesi Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nde yapılan ödül törenine, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı'nın yanı sıra Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Eyüpsultan İlçe Kaymakamı İhsan Kara, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Levent Özil, Eyüpsultan İlçe Milli Eğitim Müdürü Alper Asım Özer, öğrenci ve velilerin katıldı.

milli eğitim bakanlığı, Eyüpsultan Belediyesi, İstiklal Marşı, Eyüpsultan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstiklal Marşı'nın 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen mektup yarışması sonuçlandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bayrampaşa'da sanayi sitesinde patlama 18:06 Bayrampaşa'da sanayi sitesinde patlama Yılmaz Özdil ile tartışmıştı! Uğur Dündar'dan ilk paylaşım: Kendimi ne zaman toparlarım bilemiyorum 17:52 Yılmaz Özdil ile tartışmıştı! Uğur Dündar'dan ilk paylaşım: Kendimi ne zaman toparlarım bilemiyorum Samsun'un tek kadın ağır vasıta direksiyon öğretmenini gören hayrete düşüyor 17:45 Samsun'un tek kadın ağır vasıta direksiyon öğretmenini gören hayrete düşüyor
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Bolasie, Rizespor'la anlaştı 17:43 Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Bolasie, Rizespor'la anlaştı Vatandaş artık altın kaplama metal ziynet eşyalarını tercih ediyor: 10 bin liralık bilezik 100 lira 17:29 Vatandaş artık altın kaplama metal ziynet eşyalarını tercih ediyor: 10 bin liralık bilezik 100 lira Galatasaray'da Fatih Terim, futbolda tek yetkili oldu 17:16 Galatasaray'da Fatih Terim, futbolda tek yetkili oldu
Mansur Yavaş, 16:55 Mansur Yavaş, "Lezzet Ankara" projesine tepki gösteren Yemek Sepeti CEO'suna cevap verdi: Doğru yolda olduğumuz görülüyor 134 kişiye yükseldi! Yasakların kalkacağı 1 Temmuz öncesi Delta varyantı atak yaptı 16:16 134 kişiye yükseldi! Yasakların kalkacağı 1 Temmuz öncesi Delta varyantı atak yaptı

Son Dakika Haberleri
18:03 Sağlık Bakanlığı'nın kamu spotunda para karşılığı rol aldığı ileri sürülen Cem Yılmaz'dan jet hızında tepki
17:52 Yılmaz Özdil ile tartışmıştı! Uğur Dündar'dan ilk paylaşım: Kendimi ne zaman toparlarım bilemiyorum
17:42 Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Bolasie, Rizespor'la anlaştı
17:30 KPSS sorularını dağıtan firari FETÖ'cünün Ankara'da yakalandığı ortaya çıktı
17:21 Altının kilogramı 494 bin 500 liraya düştü
17:15 Galatasaray'da Fatih Terim, futbolda tek yetkili oldu
17:05 Son Dakika! Bakan Akar'dan Afganistan açıklaması: Şu anda asker göndermemiz söz konusu değil
17:04 "Açık havada maske takmayı saçma buluyorum" dedi, gözaltına alındı
16:54 Mansur Yavaş, "Lezzet Ankara" projesine tepki gösteren Yemek Sepeti CEO'suna cevap verdi: Doğru yolda olduğumuz görülüyor
16:33 Bakanlık, 81 ile YKS genelgesi gönderdi! Sınava girecek adaylar ve refakatçileri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak
Çifte cinayetin arkasındaki korkutan detay! Eşinin başkasıyla ilişki yaşamasına dayanamadığı öne sürüldü Çifte cinayetin arkasındaki korkutan detay! Eşinin başkasıyla ilişki yaşamasına dayanamadığı öne sürüldü         
18:12
Sağlık Bakanlığı'nın kamu spotunda para karşılığı rol aldığı ileri sürülen Cem Yılmaz'dan jet hızında tepki Sağlık Bakanlığı'nın kamu spotunda para karşılığı rol aldığı ileri sürülen Cem Yılmaz'dan jet hızında tepki         
18:04
Yaşadığı sitenin güvenlikleri, stajyer doktora saldırdı: Seni yaşatmayacağız Yaşadığı sitenin güvenlikleri, stajyer doktora saldırdı: Seni yaşatmayacağız         
17:51
Tecavüzlerin patladığı kampta genç kızlara düzenli olarak hamilelik testi yapıyorlar Tecavüzlerin patladığı kampta genç kızlara düzenli olarak hamilelik testi yapıyorlar         
17:44
KPSS sorularını dağıtan firari FETÖ'cünün Ankara'da yakalandığı ortaya çıktı KPSS sorularını dağıtan firari FETÖ'cünün Ankara'da yakalandığı ortaya çıktı         
17:30
Kümese giren dev yılan köşeye sıkışınca, itfaiye erinin yüzüne doğru saldırdı! Panik anları Kümese giren dev yılan köşeye sıkışınca, itfaiye erinin yüzüne doğru saldırdı! Panik anları         
17:17
Son Dakika! Bakan Akar'dan Afganistan açıklaması: Şu anda asker göndermemiz söz konusu değil Son Dakika! Bakan Akar'dan Afganistan açıklaması: Şu anda asker göndermemiz söz konusu değil         
17:05
Kuzeninin kuması olmayı kabul etmedi, canından oldu Kuzeninin kuması olmayı kabul etmedi, canından oldu         
16:19
Kamunun üç katılım bankası birleşme hazırlığı yapıyor Kamunun üç katılım bankası birleşme hazırlığı yapıyor         
16:03
İstanbul'dan ayrılmayan Belhanda, sarı-kırmızılılara mesaj verdi: Galatasaray'dan haber bekliyorum İstanbul'dan ayrılmayan Belhanda, sarı-kırmızılılara mesaj verdi: Galatasaray'dan haber bekliyorum         
15:35
Gözyaşları içinde Müge Anlı'ya sarıldı! Anne babasının katillerini arayan adam canlı yayında kriz geçirdi Gözyaşları içinde Müge Anlı'ya sarıldı! Anne babasının katillerini arayan adam canlı yayında kriz geçirdi         
15:21
İlk soruda elendi! Dakikalarca aldığı eğitimi anlatan yarışmacı büyük hayal kırıklığı yarattı İlk soruda elendi! Dakikalarca aldığı eğitimi anlatan yarışmacı büyük hayal kırıklığı yarattı         
14:07
Rusya'da korkunç olay! Canavar ayı, 16 yaşındaki çocuğu parçalara ayırarak yedi Rusya'da korkunç olay! Canavar ayı, 16 yaşındaki çocuğu parçalara ayırarak yedi         
12:35
Dünya uyuşturucu satıcılarının vahşetini konuşuyor! İnsanları öldürüp, çıplak bir şekilde köprüye asıyorlar Dünya uyuşturucu satıcılarının vahşetini konuşuyor! İnsanları öldürüp, çıplak bir şekilde köprüye asıyorlar         
12:30
Fatih Altaylı'dan Cemile Taşdemir'e ağır sözler: Yaratık, şerefsizlik yapma Fatih Altaylı'dan Cemile Taşdemir'e ağır sözler: Yaratık, şerefsizlik yapma         
11:11
Onur Air'in uçakları icraya verildi, ikinci bir talimata kadar uçuşlar durduruldu Onur Air'in uçakları icraya verildi, ikinci bir talimata kadar uçuşlar durduruldu         
10:49
Seda Sayan tecavüzle suçlamıştı, Mehmet Ali Erbil yeni bir açıklama yaptı: Bizi tahrik ettiler Seda Sayan tecavüzle suçlamıştı, Mehmet Ali Erbil yeni bir açıklama yaptı: Bizi tahrik ettiler         
10:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2021 18:20:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İstiklal Marşı'nın 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen mektup yarışması sonuçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement