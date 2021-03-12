İstiklal Marşı'nın 100. yılına özel Galata Kulesi'nde ışık gösterisi yapıldı - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü için Galata Kulesi'nde özel bir gösterim hazırlandı.

Lazer gösterisi eşliğindeki etkinliğin başlangıcında, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür ve Sanat Yönetmeni Murat Karahan, İstiklal Marşı'nın ilk iki kıtasını seslendirirken, çevre halkı da marşa eşlik etti.

Türklerin Orta Asya'dan çıkışından bugüne kadar geçen dönemde tarihe adlarını yazdırmış önemli isimlere yer verilen gösteride, mapping show yöntemiyle kuleye görüntüler yansıtıldı.

Malazgirt zaferi, İstanbul'un fethi, Çanakkale Savaşı ve 15 Temmuz görüntülerine yer verilen gösteride, ayrıca Murat Karahan'ın "Sabahın Seherinde Ötüyor Kuşlar", "Ah Bir Ataş Ver", "Havada Bulut Yok","Uzun İnce Bir Yoldayım" ve "Çanakkale İçinde Aynalı Çarşı" türkülerini seslendirdiği performanslar da izleyenlerin beğenisine sunuldu.

Mustafa Kemal Atatürk, Fatih Sultan Mehmet, İkinci Abdülhamit, Onbaşı Nezahat ve Ömer Halisdemir'in görsellerinin yanı sıra İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'un da fotoğraflarının kullandığı gösterimde aynı zamanda Ersoy'un, "Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın" ifadesine yer verildi.