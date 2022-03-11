İstiklal Marşı'nın her dizesini 41 resimle tuvale yansıttılar - Son Dakika

Mersin'de, İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı dolayısıyla hayata geçirilen proje kapsamında 41 görsel sanatlar öğretmeni, İstiklal Marşı mısralarını yorumlayarak hislerini tuvale aktardı.

Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Milli Mücadele'nin ruhu ve kararlılığını yansıtan İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı kapsamında bağımsızlık yolculuğu ve şehadet yürüyüşünün vurgulanıp, milli güç ve birliğin sanatın diliyle güçlendirilmesi amacıyla "41 Mısra, 41 Resim, 41 Yorum" projesi hayata geçirildi.

Kentte çeşitli okullarda görev yapan 41 görsel sanatlar öğretmeni, 41 mısraya itfahen projeye dahil edildi.

Atölye çalışmalarına başlayan öğretmenler, İstiklal Marşı'nın 41 mısrasını çizdikleri resimlerle yorumladı.

Çeşitli tekniklerle oluşturulan 41 eserde, Milli Mücadele ve kahramanlık destanı yansıtılmaya çalışıldı.

Eserler, 15 Mart'ta Mersin Arkeoloji Müzesi'ndeki sergiyle vatandaşların beğenisine sunulacak.

"İstiklal Marşı bizim baş tacımız"

Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Necmeddin Dinç, AA muhabirine, milli birliği, proje sayesinde sanatın diliyle güçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Çok önemli bir projeye imza attıklarını belirten Dinç, " Mehmet Akif Ersoy'un 41 mısraya sığdırmaya çalıştığı kahramanlık destanımızı, şehadet ruhunu, bağımsızlık ülkümüzü ve İstiklal Marşı'na olan aşkımızı resmin diliyle yorumlayarak bir kez daha vurgulamak istedik." dedi.

Dinç, İstiklal Marşı'nın verdiği coşkuyu resimlerle anlatmaya çalıştıklarını aktararak, şöyle konuştu:

"Mehmet Akif zaten İstiklal Marşı'nda büyük bir coşku veriyor. İstiklal Marşı için Milli Mücadele'nin özeti diyebiliriz. bu eserlerin, dünyanın geldiği noktada, savaşların yaşandığı bir dönemde milli duygularımızı tekrar canlandıracağına inanıyorum. Her resim, her bir öğretmenimizin kendi yorumunu içeriyor. Amaçladığımız hedefe ulaştığımızı düşünüyorum. İstiklal Marşı gerçekten milli ve manevi değerlerimiz ve Milli Mücadele'miz açısından müthiş bir öneme sahip. Dolayısıyla İstiklal Marşı bizim baş tacımız. Gelecek nesilleri, bu duyguyu onlara vererek yetiştirmeye gayret etmemiz gerekiyor."

Proje yürütücüsü Özlem Göktaş da destanlaşan kahramanlık mücadelesinin Mehmet Akif Ersoy'un kalemiyle marşların en güzeline dönüştüğünü vurgulayarak, 41 eserde çok önemli mesajlar yer aldığını kaydetti.

Mısraları resmeden öğretmenler gururu yaşıyor

Öğretmenlerden Tuğba Küçükbahar da projede yer almaktan memnuniyet duyduğunu anlatarak, "Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!" mısrasını tuvale aktardığı İstiklal Marşı'nı her duyduğunda gözlerinin yaşardığını dile getirdi.

Gurur duyarak çalıştığı eserini oluştururken duygu dolu anlar yaşadığını dile getiren Küçükbahar, şöyle devam etti:

"Biz hür yaşamak üstüne kurulmuş bir ırkız, topluluğuz, ülkeyiz ve bütünüz. İstiklal Marşı gerçekten o dönemin içinde var olanların hissettikleri ilahi bir alanın da katkısıyla gerçekleştirilmiş bir süreç diye düşünüyorum. Sadece kelimelerden, sözlerden, cümlelerden oluşmuş bir marş olarak değerlendirmiyorum. Orada çok ciddi bir ruhun var olduğunu düşünüyorum. Bu ruh var olduğu sürece de bizi güçlendireceğini düşünüyorum. İstiklal Marşı sadece Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden bir marş değil. Orada köklerimizden gelen mücadeleyi, var olmayı ve özgürlüğü anlatan büyük bir anlam dizgisi var. Bunu hissediyor olmak çöz önemli. O yüzden bu çalışmayla burada olmaktan çok mutluyum."

"Tarihe bir eser bıraktığımı düşünüyorum"

"Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım" mısrasıyla ilgili düşüncelerini tuvale nakşeden Emine Ayça Aytaç da çok kıymetli bir sergide görev aldığının altını çizerek, "Eserimde insanlarımızın ne zorluk ve mücadelelerle bu vatan topraklarına sahip olduğunu anlatmak istedim. İstiklal Marşı sadece bir marş ya da şiir değildir. İstikbalin ve istiklalin bir şiiridir aynı zamanda. Tarihe bir eser bıraktığımı düşünüyorum. İnanılmaz gururlu ve mutluyum." değerlendirmesini yaptı.

"Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet" mısrasını yorumlayarak tuvale yansıtan Funda Hülya Karabacak da bir asker annesi olarak projede yer almaktan gurur duyduğunu belirterek, "Bizim bayrağımız başka ülkelerin bayraklarına benzemiyor. Binlerce şehidin kanıyla oluştuğu için bizim bayrağımız çok özel. Sadece şehit kanı vardır bayrağımızda. Resim yaparken de o ruhla yapmaya, şehadet ruhunu tuvalime yansıtmaya çalıştım." ifadelerini kullandı.

"O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım" dizesini resmeden Nevra Yaldız da İstiklal Marşı'nın ruhunu en güzel şekilde yansıtmaya çalıştığı eserinde, mısranın anlamlarını içeren bayrak ve caminin önemine vurgu yaptığını aktardı.

"Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal" mısrasını yorumlayan Emel Aydın da İstiklal Marşı'nın, Türk bayrağı ve toprakları için dökülen kanların ne kadar kıymetli olduğunu çizdiği resimle anlattığını kaydetti.