İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 100. yıl dönümünde anlamlı video - Son Dakika

İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 100. yıl dönümünde anlamlı video

12.03.2021 14:38
İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 100. yıl dönümünde anlamlı video, System.String[]

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, İstiklal Marşı'mızın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde "Milli Marş" olarak kabul edilişinin 100. yıl dönümü münasebetiyle bir video yayınladı.

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, İstiklal Marşı'mızın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde "Milli Marş" olarak kabul edilişinin 100. yıl dönümü münasebetiyle bir video yayınladı. İlçenin muhtarları ile birlikte İstiklal Marşı'nı okuyan Başkan Alemdar'ın paylaşımı beğeni kazandı.

Özgürlük, bağımsızlık ve milli mücadelenin en önemli simgelerinden biri olan Milli Marşının kabulünü kutlamanın haklı gururunu yaşadıklarını belirten Başkan Alemdar, "İstiklal Marşımız okudukça derinleşir ve her dizesi hepimiz için ayrı bir mana barındırır. On kıtadan oluşan bir şiirde şanlı tarihimizi, İslam medeniyetini, Kurtuluş Savaşı'nın detaylarını görmek mümkündür. Bu sebeple milletimiz için kıymeti büyüktür" dedi.

2021 yılının İstiklal Marşı'nın Kabulünün 100. Yılı olması sebebiyle İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Yılı ilan edildiğini; bu sebeple ayrı bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Başkan Alemdar, "Yıl boyunca ülke genelinde farklı etkinliklerle İstiklal Marşımızın önemi anlatılacak ve gençlerimize aktarılacak. Biz de 24 muhtarımızla bu amaca hizmet etmek için bir çalışma gerçekleştirdik. Tüm muhtarlarımıza destekleri için teşekkür ederim. Bu vesile ile başta Cumhuriyetimizin Banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimiz olmak üzere bize bu toprakları vatan kılan tüm kahramanlarımızı ve tabi ki de Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u bir kez daha rahmetle anıyor, İstiklal Marşı'mızın yüzyıllarca aynı duygularla okunmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - SAKARYA

İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 100. yıl dönümünde anlamlı video
İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 100. yıl dönümünde anlamlı video
İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 100. yıl dönümünde anlamlı video
İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 100. yıl dönümünde anlamlı video
İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 100. yıl dönümünde anlamlı video
İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 100. yıl dönümünde anlamlı video
İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 100. yıl dönümünde anlamlı video

İstiklal Marşı, Yusuf Alemdar, Serdivan, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 100. yıl dönümünde anlamlı video - Son Dakika


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