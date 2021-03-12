İstiklal Marşı'nın kabulü - Son Dakika

İstiklal Marşı'nın kabulü

12.03.2021 09:11
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Kilis Valisi Recep Soytürk, AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger ve 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, İstiklal Marşı'nın Kabulü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kilis Valisi Recep Soytürk, AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger ve 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, İstiklal Marşı'nın Kabulü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Soytürk, mesajında, İstiklal Marşı'nın, 12 Mart 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 100. yıldönümünü kutlamanın onurunu ve mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

İstiklal Marşı'nın özlü dizeleriyle milleti ortak düşünce ve duygularda buluşturduğunu, birlik, beraberlik ve dayanışmayı güçlendirdiğini aktaran Soytürk, "Türk milletinin büyük bir fedakarlık ve azimle kazandığı İstiklal Mücadelesini en yüksek duygularla anlatan ve Türkiye Cumhuriyetinin temellerini inanç, mücadele, birlik ve beraberlik harçlarıyla yükselten İstiklal Marşı'mız, Türk milletinin var olma mücadelesini ve başarma gücünü ebedileştirmiştir. Kabulünün 100. yıldönümünü kutlayacağımız İstiklal Marşımız, göğsümüzü kabartarak haykırdığımız, kendimize güvenimizi, geleceği şekillendirme gücümüzü, birliğimizi, dirliğimizi pekiştirip, artırmakta ve artırmaya devam edecektir." ifadelerine yer verdi.

Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger de Türk milletinin tarihte hiçbir zaman zulme boyun eğmeyen, varlığına kastedenlere gerekli dersi veren, vatanına ve hürriyetine canı pahasına sahip çıkan bir yapıya sahip olduğunu belirtti.

Mehmet Akif'in İstiklal Marşı'nı kalbiyle yazdığına dikkati çeken Dülger, şunları kaydetti:

"Büyük şair, mütefekkir Mehmet Akif, kalemiyle değil kalbiyle yazdığı İstiklal Marşıyla milletimizin hürriyet mücadelesini ve ezelden ebede yürüyüşünü destanlaştırarak herkesin hislerine tercüman olmuş, bu mücadeleyi ölümsüzleştirmiştir. İstiklal Marşının her mısrası büyük anlamlar yüklüdür ve asla unutmamamız gereken değerleri anlatır. Mehmet Akif, 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırtmasın' derken bu süreçte çekilen zorlukları en çarpıcı biçimde ortaya koymuştur. Milletimizin duygularına tercüman olan bu destansı eser; vatan, millet, istiklal ve din sevgisiyle yoğrulmuş Milletimizin, bu kutsal değerlerine göz dikenlere karşı gösterdiği büyük kahramanlıkların, eşsiz dizelerle tezahürüdür."

7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ise İstiklal Marşı'nın Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin sembolü olduğunu belirtti.

Karacoşkun, "Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin sembolü olan ve tarih sahnesindeki varlığını perçinleyen İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılında başta Mehmet Akif Ersoy olmak üzere tüm istiklal kahramanlarını rahmet, saygı ve minnetle anıyoruz. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstiklal Marşı'nın kabulü - Son Dakika


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