Son Dakika Haberleri: İstiklal Marşı'nın Kabulü Anıldı

İstiklal Marşı'nın Kabulü Anıldı

1 saat önce

Düzce Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri İstiklal Marşı'nın kabulünün 98'inci yılı dolayısıyla anma töreni düzenledi.

İstiklal Marşı'nın Kabulü Anıldı, System.String[]
Düzce Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri İstiklal Marşı'nın kabulünün 98'inci yılı dolayısıyla anma töreni düzenledi. Törene Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, il protokolü ve öğrenciler katıldı.

Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından Düzce Belediyesi Kültür Merkezinde "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü"nün 98'inci yılı dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi. Kurtuluş Savaşı oratoryosu ve piyesinin gösterildiği etkinliğe Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Düzce Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, kurum müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende öğrencilerin performansı izleyicilerden büyük alkış alırken program sonunda protokol üyeleri öğrencilerin gününü tebrik ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:54 Kaynak: İHA

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