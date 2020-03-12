İstiklal Marşı'nın kabulü kutlandı - Son Dakika
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İstiklal Marşı'nın kabulü kutlandı

6 saat önce

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 99. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı.

İstiklal Marşı'nın kabulü kutlandı, System.String[]

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 99. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı.


Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından, Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatıldığı video gösterisi izlendi. Günün anlamına ilişkin şiirlerin okunmasının ardından, İstiklal Marşı'nı en güzel okuma ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Kabadüz Belediyesi Kültür Merkezi salonunda gerçekleşen etkinliğe Kabadüz Kaymakamı Necdet Uçar, Belediye Başkanı Yener Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Servet Çelenk, İlçe Mili Eğitim Müdürü Salih Baş, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve davetli katıldı. - ORDU

Mehmet Akif Ersoy, Kabadüz, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:29 Kaynak: İHA
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