Son Dakika Haberleri: İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

37 dakika önce

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü, System.String[]
Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Günaydın mesajında, İstiklal Marşı'nın TBMM'de kabulünün 98. yıl dönümünü kutlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Devletin ve milletin bağımsızlığının sembolü olan İstiklal Marşı'nın, 12 Mart 1921'de TBMM tarafından kabul edilişinin 98. yıl dönümünün kutlandığını ifade eden Günaydın, şunları kaydetti:

"Ömrünü vatana, milletine hizmete adamış milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un bu uyanış destanında, bir milletin yeniden dirilişi, yeniden tarih sahnesinde hak ettiği yeri alması ve şahlanması vardır. Her kıtasında milletimizin cesareti, her mısrasında ecdadımızın kahramanlığı, her kelimesinde ruhumuzu aydınlatan İstiklal Marşımız, milli bilincimizin ve hürriyet aşkımızın en berrak ifadesidir. Mehmet Akif Ersoy, içinde yaşadığı toplumun değerlerini çok iyi bildiği için İstiklal Marşı'yla milletimizin duygu ve düşüncelerine en iyi şekilde tercüman olmuştur.?İstiklal Marşımızın kabulünün 98.yıl dönümünü kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy ve bu cennet vatanımız uğruna canlarını seve seve veren bütün şehitlerimizi ve gazi olan kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 02:02 Kaynak: AA

Kayseri, Mehmet Akif Ersoy, Güncel
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