İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

Kırklareli'nde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kırklareli'nde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.



Mimar Sinan Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nce Halk Eğitimi Merkezi'nde gerçekleştirilen anma töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Lise Müdürü İsmail Kırbak, törende yaptığı konuşmada, İstiklal Marşı'nın Türk milletinin ruhuna örülmüş bağımsızlık marşı olduğunu söyledi.



Türk milletinin şanlı bir mazisi bulunduğunu ifade eden Kırbak, İstiklal Marşı'nın da milli karakteri, tarihi, imanı ve milli mücadele günlerinin heyecanını taşıdığını belirtti.



İstiklal Marşı'nı sevmenin ülkeyi sevmek, İstiklal Marşı'na sahip çıkmanın ülkeye sahip çıkmayla eşdeğer olduğunu vurgulayan Kırbak, "Bağımsızlığımıza sahip çıkmak, onurumuza sahip çıkmaktır. Milli bir şair, ideal bir öğretmen, branşına hakim bir veteriner, cesur bir gazeteci, kurtuluş savaşında iyi bir asker, Türk gencine ufuk çizen fikir ve aksiyon adamıdır Mehmet Akif Ersoy. Gönül insanıdır, hayatı vatan hasretliğiyle biten, vefa beklediği gözlerden cefa çeken bir garipti o. 'Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın' diyen kutlu bir vatanperverdir." diye konuştu.



Konuşmaların ardında öğrenciler tarafından şiirler okunarak oratoryo sergilendi.



Törende, Milli Eğitim Müdürlüğünce gerçekleştirilen şiir ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.



Törene, Vali Osman Bilgin, 55.Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Turan İnan, İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar, İl Jandarma Komutanı Albay Kadir Oğuz, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gider, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

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