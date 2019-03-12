Son Dakika Haberleri: İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

9 dakika önce

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü, System.String[]
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Sarıkamış İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Karaurgan Fehim Yenice Çok Programlı Anadolu Lisesince Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda düzenlenen programa, Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, 9.Komando Tugay Komutan Vekili Albay Kemal Aydın Dede, Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, İlçe Emniyet Müdürü Kamber Ruhi Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Atakan Karabağ, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Programda, milli şair Mehmet Akif Ersoy'un hayatı, Milli mücadelenin başarılı olması için yaptığı mücadele ve İstiklal Marşı'nın kabulü, slayt gösterimi eşliğinde anlatıldı. Öğretmenlerden Nurbanu Karakuş Dağ da günün anlamını belirten konuşma yaptı.

Öğretmen ve öğrencilerin şiir okunmasının ardından Karaurgan Fehim Yenice Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerince sahnelenen "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma" adlı oratoryo sergilendi.

Program daha sonra okullar arasında düzenlenen resim, kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 01:32 Kaynak: AA

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