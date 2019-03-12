Son Dakika Haberleri: İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

1 saat önce

- Atatürk Kültür Merkezi'nin konferans salonunda düzenlenen programdan genel ve detay görüntü Vali İdris Akbıyık'ın konuşması Programda bir öğrencinin İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okuması ve müzik dinletisinden görüntü Hakkari ve Yüksekova ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet...

- Atatürk Kültür Merkezi'nin konferans salonunda düzenlenen programdan genel ve detay görüntü
Vali İdris Akbıyık'ın konuşması
Programda bir öğrencinin İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okuması ve müzik dinletisinden görüntü Hakkari ve Yüksekova ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 02:23 Kaynak: AA

AKM, Mehmet Akif Ersoy, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni Bir Parti, Son Açıklamasında "Beka Sorunu" Vurgusu Yaptı Yerel Seçimlerde Oy Kullanacak Suriyelilerin Seçmen Kağıtları Hazır

Antikapitalist Müslümanlar, Yerel Seçimde Kimi Destekleyeceklerini Açıkladı Bakan Pakdemirli'nin Danışmanı Olduğu Şirketten Patates Alınacak mı?
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 15:26:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]