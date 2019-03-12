İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
1 saat önce
- Atatürk Kültür Merkezi'nin konferans salonunda düzenlenen programdan genel ve detay görüntü Vali İdris Akbıyık'ın konuşması Programda bir öğrencinin İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okuması ve müzik dinletisinden görüntü Hakkari ve Yüksekova ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet...
- Atatürk Kültür Merkezi
'nin konferans salonunda düzenlenen programdan genel ve detay görüntü
Vali İdris Akbıyık'ın konuşması
Programda bir öğrencinin İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okuması ve müzik dinletisinden görüntü Hakkari
ve Yüksekova
ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy
'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 02:23 Kaynak: AA
Yeni Bir Parti, Son Açıklamasında "Beka Sorunu" Vurgusu Yaptı
Yerel Seçimlerde Oy Kullanacak Suriyelilerin Seçmen Kağıtları Hazır
Antikapitalist Müslümanlar, Yerel Seçimde Kimi Destekleyeceklerini Açıkladı
Bakan Pakdemirli'nin Danışmanı Olduğu Şirketten Patates Alınacak mı?