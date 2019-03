İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Düzenlendi

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, İstiklal Marşı'nın TBMM tarafından kabul edilişinin 98.yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliğine katıldı.

Nevşehir Belediyesi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde, Hüseyin Avni İncekara Fen Lisesi tarafından düzenlenen İstiklal Marşı'nın TBMM tarafından kabul edilişinin 98. yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy'un anma etkinliği, fuaye salonunda Nevşehir Lisesi öğrencileri tarafından büyük vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un karakalem ve suluboya resimlerinin sergilenmesi ile başladı. Düzenlenen etkinliğe Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Nevşehir İl Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Albay Yüksel Yiğit, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Daire Başkanı Bekir Şirin, Nevşehir Milli Eğitim Müdürü Murat Demir ile daire müdürleriyle, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program daha sonra Nevşehir Milli Eğitim Müdürü Murat Demir'in günün anlam ve önemini dile getiren konuşması ile devam etti. Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen de İstiklal Marşı'nın aziz milletimizin ruhuna, tarihine ve ideallerine nakış nakış işlenen ölmez bir eser olduğunu belirtti. Seçen söyle konuştu; "Bağımsızlığını her şeyin üzerinde tutan aziz milletimiz, bu uğurda dünya ordularını karşısına almış ve dize getirmiştir. Bu şanlı mücadeleyi tarihin altın sayfalarına taşıyarak bir ruh haline getiren de şüphesiz milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'dur. İstiklal Marşı'nı kaleme alan milli şairimiz, milli mücadelemizi ve aziz milletimizin kurtuluş ruhunu en güzel şekilde yansıtmıştır. Her vatan evladının kalbine nakış nakış işlenen istiklal mücadelemizin marşı, ilelebet milletimizin ruhunu, tarihini ve ideallerini yansıtan ölmez bir eserdir. Her okunuşta içimizi kabartan, göğsümüzü geren İstiklal Marşı, kurtuluş mücadelemizin kazanıldığı dönemin şartlarını ve mücadelenin şiddetini anlatmaktadır. Aziz Türk Milletinin büyük bir azimle ve fedakarlıkla vermiş olduğu bağımsızlık mücadelesi gerçek bir kahramanlık öyküsüdür. İstiklal Marşımızı anlamak için yaşanılan o dönemin de çok iyi tahlil edilmesi gerektiğine inanıyorum. Düşman sadece cephelerde değil, içimizden de bizleri bölüp parçalamak istiyordu. Mehmet Akif bu durumu en iyi idrak edenlerden biri idi. Mehmet Akif İstiklal mücadelesine daha başlangıçta katılmış, çeşitli şehirleri dolaşarak halkı irşat etmiş, karanlık gönüllere ışık tutmuş, ruhlara ümit, heyecan ve kuvvet aşılamıştır. Bu asil millet büyük millettir. Ezelden beri hür yaşamış, dağları yırtmış, kükremiş seller gibi bentleri çiğneyip aşmıştır. İstiklal mücadelemizin sarsılmaz kahramanlarından biri olan Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere, bu vatan topraklarını bizlere emanet eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazi kardeşlerimize acil şifalar diliyor, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum" diye konuştu.



Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Daire Başkanı Bekir Şirin'in yaptığı konuşmanın ardından Hüseyin Avni İncekara Fen Lisesi'nin hazırladığı programda, büyük vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı seçkin şiirler, öğrenciler tarafından Oratoryo halinde seslendirildi sunuldu.



Etkinlik, İstiklal Marşı'nın TBMM tarafından kabul edilişinin 98. yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy'un anma günü nedeniyle il genelinde düzenlenen 'İstiklal Marşını Güzel Okuma ve Akif Şiirlerini Okuma Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere ödülleri, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Nevşehir İl Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Albay Yüksel Yiğit tarafından takdim edildi. - NEVŞEHİR

