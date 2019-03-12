İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
42 dakika önce
Detaylar -İstiklal Marşının okunması -öğrencilerin şiir okuması -Orotoryonun yapılması Sinevizyon gösterisi İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'nün 98.yılı dolaysıyla Şırnak'ta anma programı düzenlendi.
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-Detaylar
-İstiklal Marşının okunması
-öğrencilerin şiir okuması
-Orotoryonun yapılması
Sinevizyon gösterisi İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy
'u Anma Günü'nün 98.yılı dolaysıyla Şırnak
'ta anma programı düzenlendi. Kültür Merkezi konferans salonda yapılan programda öğrenciler şiir okudu, orotoryo ve sinevizyon gösterisi sunuldu. Programda konuşan Şırnak Valisi Mehmet Aktaş
, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy
'un tarihe mal olmuş ender kişilerden biri olduğunu söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 02:38 Kaynak: AA
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