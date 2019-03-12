Son Dakika Haberleri: İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

19 dakika önce

Bitlis'in Ahlat ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla bir program düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü, System.String[]
Bitlis'in Ahlat ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla bir program düzenlendi.

Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Ertuğrul Gazi Konferans Salonunda, Selçuklu Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşmaların ardından program, video gösterisi ve Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatılması ile devam etti. Şiirlerin okunduğu, tiyatro gösterilerinin sunulduğu program sonunda ilçe genelindeki okullar arasında düzenlenen 'İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma' yarışmasında dereceye giren öğrenciler ile resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol tarafından verildi.

Programa Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül, Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, Cumhuriyet Savcısı Osman Hanbay, Ahlat Meslek Yüksekokulu Müdürü Harun Koçak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, bazı kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 02:56 Kaynak: İHA

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