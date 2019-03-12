İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

Mersin'de 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Mersin'de 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.



Kültür Merkezi'nde İstiklal Marşı'nın Mersin Devlet Opera ve Balesi Sanatçıları tarafından okumasıyla başlayan etkinlik sinevizyon gösterisiyle devam etti.



Programda konuşan Mersin Valisi Ali İhsan Su, Türk milletinin tarih boyunca hiçbir zaman esaret altında kalmadığını, özgürlüğüne ve bağımsızlığına sahip çıktığını söyledi. İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yıldönümünün kutlandığını hatırlatan Su, "Milli mücadele yıllarında milletimiz, bütün gücüyle bağımsızlığı, özgürlüğü, istiklali için mücadele vermiştir. Bu mücadele esnasında milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy, yazdığı İstiklal Marşı'yla milletimizin karakterini, cesaretini ve kahramanlığını en güzel şekilde ifade etmiş, o gün milletimizin ilham kaynağı olan İstiklal Marşımız bugün de gelecekte de bizlerin ilham kaynağı olmaya, bizlere ruh vermeye devam edecektir" dedi.



İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ise İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yıldönümünde milli şair Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, Akif'in sadece bir şair ya da sanatçı değil, birçok yönden örnek alınabilecek değerli bir şahsiyet olduğunu söyledi. Mehmet Akif Ersoy'un, İstiklal Marşı için kendisine zorla takdim edilen 500 liralık para ödülünü, büyük bir yoksulluk içinde olmasına rağmen kabul etmeyecek kadar asil, vakur ve şerefli bir insan olduğunu vurgulayan Koca, "Vatanına ve milletine olan bağlılığının yanında mütevazı, merhametli, sahici ve samimi tabiatı ile tam bir karakter abidesi olan Akif, dün olduğu gibi bugün de istikbali aydınlatmaya ve bizlere yol göstermeye devam etmektedir" diye konuştu.



Program, resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından, Mersin Devlet Opera ve Balesi Sanatçılarının konseriyle son buldu.



Program sonunda Mersin Kültür Merkezi sergi alanında 'İstiklal Marşı ve Mehmet Akif' konulu resim sergisi gezildi. - MERSİN

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