İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
2 saat önce
Kütahya'da, "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla program düzenlendi.
Kütahya
'da, "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy
'u Anma Günü" dolayısıyla program düzenlendi. Dumlupınar Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ümmü Gülsüm
Polat, Hezar Dinari Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte, Mehmet Akif Ersoy
'un hayatı ve İstiklal Marşı'nın kabulüne ilişkin bilgi verdi.
Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı 48 saat gibi kısa bir zaman diliminde yazdığını belirten Polat, şunları kaydetti:
"Milli marş yazılması ile ilgili yapılan yarışmada Mehmet Akif Ersoy'un yazmış olduğu şiir mecliste coşkulu bir oy birliği ile kabul edilmiştir. Ersoy'un yazdığı şiir milli duyguları öylesine yükseltmiştir ki meclis kürsüsüne birkaç kez daha okunmuştur. Bugün bile her okunduğunda halen Türklüğü ile ilgili aidiyet hisseden her insanda önemli hisler uyandıran bu şiirin yazarını belki biraz daha düşünmek lazım. Mehmet Akif'in şair kişiliğinin yanında düşünce adamı ve bugün akademik anlamda da bizim son Osmanlı kuşağı dediğimiz kuşağın bir temsilcisi olduğunu belirtmek lazım."
Protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı program, Yoncalı
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
öğrencilerinin Mehmet Akif Ersoy konulu oratoryo ve piyes gösterisiyle sona erdi.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 03:15 Kaynak: AA
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