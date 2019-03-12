İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

Mazıdağı ilçesinde "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla program düzenlendi.

Mazıdağı ilçesinde "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla program düzenlendi.



Mazıdağı Kültür Merkezi konferans salonunda Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Dinç'in katılımıyla düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



Cumhuriyet İlkokulu Türkçe öğretmeni Ela Kıran Ölmez, Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ve Kurtuluş Savaşı'ndaki yeri ve önemi konulu konuşma yaptı.



Programda, "İstiklal Marşı'nı En Güzel Ben Okuyorum" yarışmasında birinci olan öğrenciler tarafından İstiklal Marşı okundu, Mehmet Akif Ersoy ve Gençlik temalı kompozisyon ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Müzik öğretmenlerinden oluşan koro türküler seslendirdi.

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