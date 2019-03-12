Son Dakika Haberleri: İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

1 saat önce

Mazıdağı ilçesinde "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla program düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü, System.String[]
Mazıdağı ilçesinde "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla program düzenlendi.

Mazıdağı Kültür Merkezi konferans salonunda Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Dinç'in katılımıyla düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Cumhuriyet İlkokulu Türkçe öğretmeni Ela Kıran Ölmez, Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ve Kurtuluş Savaşı'ndaki yeri ve önemi konulu konuşma yaptı.

Programda, "İstiklal Marşı'nı En Güzel Ben Okuyorum" yarışmasında birinci olan öğrenciler tarafından İstiklal Marşı okundu, Mehmet Akif Ersoy ve Gençlik temalı kompozisyon ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Müzik öğretmenlerinden oluşan koro türküler seslendirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 03:54 Kaynak: AA

Mustafa Dinç, Mazıdağı, Mehmet Akif Ersoy, Güncel
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