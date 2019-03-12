İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Giresun'un Yağlıdere ve Doğankent ilçelerinde törenler düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Giresun'un Yağlıdere ve Doğankent ilçelerinde törenler düzenlendi.



Yağlıdere Anadolu İmam Hatip Lisesi salonunda gerçekleştirilen törene, Yağlıdere Kaymakamı Yasin Erdem, Yağlıdere Belediye Başkanı Abdurrahman Kırhasanoğlu, Yağlıdere Milli Eğitim Müdürü Hasan Öztürk, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.



Törende konuşan Çok Programlı Anadolu Lisesi Coğrafya Öğretmeni Mustafa Yıldırım, İstiklal Marşı'nın eşsiz bir eser olduğunu söyledi.



Program tiyatro gösterisinin ardından İstiklal Marşını güzel okuma yarışmasında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.



Doğankent ilçesindeki tören Süttaşı İlkokulunda yapıldı.



Programa Doğankent Kaymakamı Muhammet Emre Canpolat, Doğankent Belediye Başkanı Haşim Birol Tekin, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.



Öğrencilerin şiirler okuduğu ve tiyatro gösterisi sunduğu tören, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.

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