İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Son Dakika

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksoy, mesajında, İstiklal Marşı'nın kurtuluş mücadelesinin mısralara dökülmüş ifadesi olduğunu belirterek, marşın milli birlik ve beraberliğin mutabakat belgesi olduğunu kaydetti.

İstiklal Marşı'nın Anadolu'nun birçok şehrinin işgal altında olduğu bir dönemde milletin esareti reddederek, bağımsızlık mücadelesini sürdürmesinde moral ve cesaret kaynağı olduğunu aktaran Aksoy, "Milletimizin duygularına tercüman olan bu destansı eser, vatan, millet, istiklal ve din sevgisiyle yoğrulmuş milletimizin, bu kutsal değerlerine göz dikenlere karşı gösterdiği büyük kahramanlıkların, eşsiz dizelerle tezahürüdür. İşte bu sebeple ülkemizde ve tüm dünyada, güçlü ve bağımsız bir ülkenin onurlu vatandaşları olarak, coşkuyla okuduğumuz İstiklal Marşı'mız ezelden beri hür yaşamış ve ilelebet hür yaşayacak milletimizin istiklal mücadelesinin simgesi ve bağımsızlığımızın sembolü olmuştur." ifadelerini kullandı.

Aksoy, Mehmet Akif Ersoy'un örnek kişiliği, millet sevgisi, mücadele azmi ve bağımsızlık aşkının her zaman Türk milletine rehber olmaya devam edeceğini vurgulayarak, aziz milletin, kendisine armağan edilen bu eşsiz marşın her kıtasını, her bir dizesini kalbinin derinliklerinde hissetmeyi sürdüreceğini belirtti.