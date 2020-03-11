İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Son Dakika

Aksaray Valisi Ali Mantı, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mantı, mesajında, TBMM'de oy çokluğuyla, büyük coşku ve alkışlar içinde defalarca okunarak kabul edilen İstiklal Marşı'nın, tarihten silinmek istenen bir milletin hangi değerlere sarılarak Kurtuluş Savaşı'nı kazandığının belgesi olduğunu vurguladı.

Aynı zamanda bu değerlerle bugünün ve yarının nasıl yaşanması gerektiğinin mesaj ve ilkeleriyle dolu olduğunu belirten Mantı, şunları kaydetti:

"Kurtuluş Savaşı'nı ve o günkü ıstırapları bize iyi anlatan, halkın yüreğini dirilten, inanç ve azim veren tarihi bir belge niteliğindedir. Vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'mızla yüce milletimizin Kurtuluş Savaşı'nda gösterdiği azmini, bağımsızlık aşkını, hür yaşama iradesini en parlak ve en güçlü şekilde ifade ederek, milletimizin cesaret, kahramanlık ve eşsiz mücadele azmini en güzel şekilde ölümsüzleştirmiştir. Milletimizin gönül dünyasını en veciz şekilde dizelere dökerek bizlere her zaman moral ve güç kaynağı olmuştur. Milli mücadelenin en çetin döneminde, milletimizin yeniden dirilişine ve şahlanışına vesile olan bu eşsiz eser, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu kutsal vatanın semalarında yankılanmaya devam edecektir. İstiklal Marşı'mızın kabulünün 99. yılı münasebetiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, destan şairimiz Mehmet Akif Ersoy ve bayrak, vatan uğruna şehit ve gazi olan kahramanlarımızı şükran ve minnetle anıyorum."