İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Son Dakika

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

6 saat önce

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü, System.String[]

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Balta, yayımladığı mesajında, ortak ses, ortak vicdan ve en kıymetli değerlerden olan İstiklal Marşı'nın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milli marş olarak kabul edilmesinin 99. yıl dönümünü büyük bir gururla kutladıklarını ifade etti.

Mehmet Akif Ersoy'un mısralarında hasletleri en veciz biçimde ortaya koyduğunu belirten Balta, şunları kaydetti:

"İstiklal Marşı, Türkiye'nin her bir köşesinde bu milletin, bu toprakların ilelebet varlığını sürdürmesi için silahıyla, bileğiyle, dualarıyla, ekmeği aşıyla katkı veren insanımızın en saf, en temiz duygularını yansıtır. İstiklal Marşımız, ortak sesimiz, ortak vicdanımız, en kıymetli ortak değerimizdir. Milli şairimiz Mehmet Akif, 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın' derken, İstiklal mücadelesinde ödenen bedellerin büyüklüğünü dile getirmiş, milletimizin o zor şartlar altında gösterdiği kahramanlığı tarihe altın harflerle kazımıştır. Böyle bir metne sahip olduğumuz içim ne kadar şükretsek azdır."

Mehmet Akif Ersoy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ortadoğu'nun kilit taşları kitaplaştırıldı
TBMM Başkanı Şentop: "Girişte termal kamera düşünüyoruz" Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı Sabiha Gökçen'de üç kişinin öldüğü uçak kazasında ön rapor: Uçağa isabet eden yıldırım pilotların stresini arttırdı

Son Dakika Haberleri
19:32 Toplu taşıma araçları ve kamuya açık alanlar dezenfekte ediliyor
19:32 Paraguay'da Kovid-19 nedeniyle 15 gün eğitime ara verildi
19:30 İsveç'te koronadan ilk ölüm
19:25 Göçmenlerin at arabasıyla alışveriş yolculuğu
19:25 Bakan Koca: "Yurt dışı kaynaklı bu virüsün ülkeye girişini önlemek istiyoruz"

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 19:35:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]