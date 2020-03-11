İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükakın, mesajında, İstiklal Marşı'nın, aziz millete ezelden beri hür yaşadığını, ebede kadar hür yaşayacağını, en karanlık günlerde bile şafağın sökmekte olduğunu, Hakk'ın vatettiği günlerin pek yakında doğacağını müjdelediğini belirtti.

İstiklal Marşı'nın yeniden var olma çağrısı, bir milletin yeniden dirilişi olduğunu vurgulayan Büyükakın, "Bu millet hala, 'korkma' sedasıyla güven tazeler, kendine gelir. Bu gökler hala, 'Hakkıdır Hakk'a tapan milletimin istiklal' sesiyle yankılanır. Bu sese hepimiz kulak vermeliyiz. İstiklal Marşı'nı, kelime kelime, mısra mısra adeta tefsir etmeli, manasını idrak etmeli, içselleştirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Büyükakın, milli şair Mehmet Akif'in satırlarından süzülen İstiklal Marşı'nın masa başında yazılmış bir şiir olmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Akif'in hayatını, kişiliğini, mücadelesini çok iyi bilmeli, araştırmalı öğrenmeliyiz. Bu görev de onun Asım'ın nesli olarak adlandırdığı gençlerimize düşüyor. 'Allah, milletimize bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın' diyen büyük şairimizin, bu samimi duasına biz de bütün kalbimizle amin diyoruz. Bu vesileyle destansı bir zaferi ölümsüzleştiren Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle anıyoruz."