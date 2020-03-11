İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Son Dakika

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyük, mesajında Milli Mücadelenin devam ettiği dönemde şair Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan İstiklal Marşı'nın, İstiklal Harbi'nin de adeta rehberi olduğunu belirtti.

Seyit Ali Büyük, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü mesajında şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin verdiği destansı mücadelenin kelimelere en güzel şekilde büründüğü metin olan İstiklal Marşı'mız, bundan tam 99 yıl evvel Türkiye Büyük Millet Meclisi'miz tarafından 'milli marş' olarak kabul edilmiş ve milletimizin gönlünde büyük bir kabul, takdir ve sevgiyle yer edinmiştir. Milletimizin, kahraman ordumuzla birlikte gösterdiği kutlu direnişin ruhu, İstiklal Marşı'yla ölümsüz bir hal almış ve ardında bıraktığı 99 yıl içinde heyecanından zerre miktar kayıp söz konusu olmamıştır. Milli Mücadelenin manevi önderlerinden olan Mehmet Akif Ersoy da bu asil marşı kahraman ordumuza armağan ederek, yüce gönüllülüğünü bir kez daha göstermiş, her zaman için milletimizin saygıyla ve rahmetle andığı bir isim olmuştur. Bu duygu ve düşünceler içerisinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü vesilesiyle Milli Şairimiz başta olmak üzere İstiklal Harbi'nin tüm kahramanları ile geçmişte ve bugünde verdiğimiz tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."