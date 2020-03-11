İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Son Dakika
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İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

7 saat önce

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü, System.String[]

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çağatay, mesajında, İstiklal Marşı'nın, ülkenin bağımsızlık sürecinde hayatını vatanına ve milletine adamış milli şair Mehmet Akif Ersoy'un kaleminden dökülen bir kahramanlık destanı olduğunu belirtti.

İstiklal Marşı'nın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilişinin 99. yıl dönümünü kutlamanın onurunu ve gururunu yaşadıklarını ifade eden Çağatay, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Büyük şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı, her kelimesinde inanç, her dizesinde iman, her kıtasında cesaret ve kararlılık olan İstiklal Marşımız, Türk milletinin geleceğine sönmeyecek bir ışık tutmuş ve tutmaya devam etmektedir. Aziz milletimizin gönül dünyası, yüce hasletleri, cesaret, kahramanlık ve eşsiz mücadele azmi, vatan şairimiz merhum Ersoy'un veciz dizeleriyle tarihe not düşülmüş ve ölümsüzleşmiştir. Bu düşüncelerle İstiklal Marşımızın TBMM tarafından kabulünün yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatan şairi Ersoy'u, aziz şehitlerimiz ile kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

Mehmet Akif Ersoy, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 03:08 Kaynak: AA
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