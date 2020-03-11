İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Son Dakika

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

7 saat önce

Malatya Valisi Aydın Baruş, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü, System.String[]

Malatya Valisi Aydın Baruş, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Baruş, mesajında, İstiklal Marşı'nın Türk milletinin bağımsızlık aşkının, imkansızlıklar içerisinde gösterdiği büyük kahramanlığın, azim ve bin bir fedakarlıkla verilen kurtuluş mücadelesinin mısralara dökülmüş en müstesna örneği olduğunu belirtti.

Mehmet Akif'in kalbinden ve kaleminden süzülüp yüreklere işleyen İstiklal Marşı'nın her mısrasında Türk milletinin bağımsızlık aşkı, mazlum milletlerin hürriyet nidaları, Türk'ün sarsılmaz imanı ve çelikten iradesinin yer aldığını vurgulayan Baruş, şunları kaydetti:

"Merhum Mehmet Akif'in 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın' diye ettiği duayı, işgal günlerinin hissiyatımızda ne kadar derin yaralar açtığının ve istiklalimizi kazanmak için ne büyük fedakarlıklar yaptığımızın en güzel ifadesi olarak Türk gençliğinin hafızasına kazıması gerekmektedir. Bu anlamda göz nurumuz, güven kaynağımız ve gurur vesilemiz olan gençliğimizin aziz Türk milletinin mukaddesatına sahip çıkacağına inancımız ve itimadımız tamdır. Atalarımızın kanlarıyla suladığı Vatan bahçemiz, yetiştireceğimiz Asım'ın nesli olan gençlerimizle payidar olacaktır."

Baruş, Mehmet Akif Ersoy'u, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, canlarını ve kanlarını vatan toprağına hediye eden aziz şehitleri rahmet, minnet ve şükranla andıklarını belirtti.

Mehmet Akif Ersoy, Malatya Valisi, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 03:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Son dakika: Irak'ın ABD'li askerlerin bulunduğu üsse füze saldırısı düzenlendi Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 827'ye yükseldi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan tören, koronavirüs sebebiyle ertelendi

Son Dakika Haberleri
22:12 YÖK'ün "koronavirüs" toplantısı sona erdi
22:11 KASTAMONU Bilal Erdoğan: Fuat Sezgin, dünya çapında kendini ispat etmiş bir bilim insanıydı
22:11 KAHRAMANMARAŞ Kargolardan kaçak cep telefonu çıktı
22:10 Karadeniz ekibi rakibine 3-1 üstünlük sağladı
22:08 Bulgaristan'da koronavirüs vakasından ilk ölüm

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 22:15:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]