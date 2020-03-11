İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Son Dakika

Malatya Valisi Aydın Baruş, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Baruş, mesajında, İstiklal Marşı'nın Türk milletinin bağımsızlık aşkının, imkansızlıklar içerisinde gösterdiği büyük kahramanlığın, azim ve bin bir fedakarlıkla verilen kurtuluş mücadelesinin mısralara dökülmüş en müstesna örneği olduğunu belirtti.

Mehmet Akif'in kalbinden ve kaleminden süzülüp yüreklere işleyen İstiklal Marşı'nın her mısrasında Türk milletinin bağımsızlık aşkı, mazlum milletlerin hürriyet nidaları, Türk'ün sarsılmaz imanı ve çelikten iradesinin yer aldığını vurgulayan Baruş, şunları kaydetti:

"Merhum Mehmet Akif'in 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın' diye ettiği duayı, işgal günlerinin hissiyatımızda ne kadar derin yaralar açtığının ve istiklalimizi kazanmak için ne büyük fedakarlıklar yaptığımızın en güzel ifadesi olarak Türk gençliğinin hafızasına kazıması gerekmektedir. Bu anlamda göz nurumuz, güven kaynağımız ve gurur vesilemiz olan gençliğimizin aziz Türk milletinin mukaddesatına sahip çıkacağına inancımız ve itimadımız tamdır. Atalarımızın kanlarıyla suladığı Vatan bahçemiz, yetiştireceğimiz Asım'ın nesli olan gençlerimizle payidar olacaktır."

Baruş, Mehmet Akif Ersoy'u, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, canlarını ve kanlarını vatan toprağına hediye eden aziz şehitleri rahmet, minnet ve şükranla andıklarını belirtti.