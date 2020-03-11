İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Son Dakika
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İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

6 saat önce

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez ve Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilişinin 99. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü, System.String[]

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez ve Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilişinin 99. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Pekmez, mesajında, İstiklal Marşı'nın Türk milletinin bağımsızlığa ve kutsal değerlerine olan inancını destanlaştırdığını belirtti.

Büyük bir mücadeleyi anlatan İstiklal Savaşı'nı muhteşem mısralarıyla

ölümsüzleştiren fikir ve edebiyat insanı, hürriyet aşığı Mehmet Akif Ersoy'un bu toprakların

ruhunu, rengini ve aziz milletin benliğini yansıtan İstiklal Marşı'nı kalemiyle değil,

yüreğiyle yazdığını ifade eden Pekmez, şunları kaydetti:

"Milli mücadele yıllarında yazdığı şiirleri, yazıları ve Anadolu'nun değişik vilayetlerinde

verdiği vaazlarıyla, karamsarlığa düşen aziz milletimize mücadele ruhunu aşılayarak, İstiklal

Savaşı'nın kazanılmasında büyük katkılarda bulunan Mehmet Akif Ersoy, eserleriyle ve

yılmak bilmeyen azmiyle günümüzde de bizlere ışık tutmaya ve öncülük etmeye devam

etmektedir.

Milletimizin her ferdinin yüreğinde taşıdığı milli mücadele ruhu kalplerimizi birleştirdiği

sürece, millet olarak karşılaştığımız her tür badirenin üstesinden gelerek istiklal ve istikbal


mücadelesini daha büyük başarılarla sürdüreceğiz."

Belediye Başkanı Kılınç'ın mesajı

Belediye Başkanı Kılınç da özgürlüğün ortak sesinin İstiklal Marşı'nın içerisinde bulunduğunu belirtti.

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un millet ve hürriyet duyarlılığının İstiklal Marşı ile dile geldiğini kaydeden Kılınç, "İstiklal Marşı, hürriyet neşemizin en iyi zenginliğidir. İstiklal Marşı, milletimizin mukaddesleri uğruna yemin ettiği manzum ifadedir. 'Hakkıdır, Hak'ka tapan, milletimizin istiklal' mısrası her şeyi net bir şekilde ifade ediyor. Her zaman ilkelerine bağlı milletin torunları olarak İstiklal Marşı'nın sözlerine layık olmanın gayreti içerisinde çalışmalıyız. Dünyanın neresinde olursak olalım millet olarak hürriyet ve istikbalimizi çağdan çağa taşımanın heyecanını yüreğimizde her zaman hissetmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Mehmet Akif Ersoy, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 03:52 Kaynak: AA
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