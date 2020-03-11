İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Son Dakika

Karabük Valisi Fuat Gürel, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Gürel, mesajında, İstiklal Marşı'nın, Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlık manifestosu olduğunu belirtti.

İstiklal Marşı'nın TBMM'de kabul edilişinin 99. yılında aynı coşku, azim ve kararlılıkla büyük ve güçlü Türkiye'yi hep birlikte milletin hedeflerine taşımanın onur ve gururunu yaşadıklarını vurgulayan Gürel, şunları kaydetti:

"İstiklal Marşı'mızın mısralarında milletimizin tarihi boyunca verdiği bütün mücadele, azim ve kararlılığı en veciz sözlerle ifade eden vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy, fikirleri, idealleri, mütevazı hayatı, örnek kişiliği ve asil duruşuyla geleceğimizin mimarları gençlerimiz ve çocuklarımız için önemli bir ilham kaynağıdır. Bizlere düşen görev bilimde, sanatta, kültürde, sporda ve dahi her alanda azim ve kararlılıkla ülkemizi çağın ötesine taşımak ve Ersoy'un deyimiyle tüm dünyaya 'Asım'ın nesli diyordum ya nesilmiş gerçek' dedirtebilmektir."

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Mescier, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, CHP İl Başkanı Abdullah Çakır, MHP İl Başkanı Adem Kar da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla birer mesaj yayımladı.