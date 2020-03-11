İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Son Dakika

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

6 saat önce

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü, System.String[]

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Nursaçan, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, her türlü olumsuzluğa ve sıkıntılara rağmen, Kurtuluş Savaşının kazanıldığını belirtti.

Mehmet Akif Ersoy'un Türk milletinin cesaret, kahramanlık ve eşsiz mücadele azmini ölümsüzleştirdiğini vurgulayan Nursaçan, şunları kaydetti:

"Büyük vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un mısralarında en veciz biçimde ortaya konan hasletlerimiz, milli ve manevi değerlerimiz, ideallerimiz, bugün ülkemize yönelen her tehditte kendini gösteren milli mutabakatın temel unsurlarıdır. Aziz milletimiz için bir bağımsızlık beyannamesi olan İstiklal Marşımız, ülkemizin beka mücadelesinde sahip çıkmamız gereken ruhu, birlik ve beraberliğimizden gelen gücümüzü bugüne taşıyan kurucu bir metindir. İstiklal Marşı 99 yıl önce yazılsa da idealleri, hedefleri bakımından aslında milletimizin tarihi kadar köklü; ufku, kapsayıcılığı, kurucu metin vasfıyla geleceğimizi şekillendirecek kadar yenidir. Bu duygularla İstiklal Marşımızın TBMM'de kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma gününde, başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'u, aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum."

Mehmet Akif Ersoy, Kayseri, OSB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama: Kentte tespit edilmiş vaka yok
Son dakika: İtalya Başbakanı Conte, ülke çapındaki tüm mağazaların kapatılması talimatını verdi Son dakika: Irak'taki ABD üssüne düzenlenen füze saldırısında 2 ABD'li ve 1 İngiliz asker öldü Konya'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si uzman çavuş, 3 kişi hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
00:14 Kağıthane'deki trafik kazası yoğunluğa neden oldu
00:12 Denizli'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
00:09 Diyarbakır'da toplu taşıma araçları dezenfekte ediliyor
00:08 YÖK'te 'koronavirüs' toplantısı
00:04 Son dakika: İtalya Başbakanı Conte, ülke çapındaki tüm mağazaların kapatılması talimatını verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 00:20:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]