İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Son Dakika
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İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

6 saat önce

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü, System.String[]

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma günü dolayısıyla mesaj yayımladı.


Pekyatırmacı, mesajında, Mehmet Akif Ersoy'un vatan ve bayrak aşkının Kurtuluş Savaşı'nda milli ruhun uyanmasında etkili olduğunu belirtti.

Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı İstiklal Marşı'nın, cephedeki askerlere moral verdiğini ve ve milli mücadelenin kazanılmasında önemli rol oynadığını aktaran, Pekyatırmacı, şunları kaydetti:

"Dünyada hiçbir benzeri olmayan Kurtuluş Savaşı'nın, benzeri olmayan bir milli marşa ihtiyacı olduğunu gören Gazi Meclisimiz yaptığı yarışmada Ersoy'un şiirini birinci seçerek Milli Marş olarak 12 Mart 1921'de kabul etmiştir. Mehmet Akif Ersoy, milletin parasıyla marş yazılmayacağını belirterek ilk başta yarışmaya katılmaması ve katıldıktan sonra da kazandığı ödülü Darülmesai'ye bağışlaması milli mücadeleye yaptığı büyük katkıyı göstermektedir. Tüm bunların yanında İstiklal Marşı'nı millete armağan eden Mehmet Akif Ersoy, Safahat isimli eserine de İstiklal Marşı'nı milletin marşı olduğu için almaması millet sevgisini bizlere bir kez daha göstermiştir. Millet olarak bizim görevimiz İstiklal şairi Akif'i yad ederken Milli Marşımızın ebediyen okunması ve bayrağımızın göklerden inmemesi için mücadele vermektir. Bu duygu ve düşüncelerle merhum İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle anıyor, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümünü kutluyorum."

Selçuklu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 06:58 Kaynak: AA
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