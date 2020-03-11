İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Son Dakika

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

7 saat önce

İstanbul Medipol Üniversitesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında, "Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı'nın Kabulü" başlıklı panel düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü, System.String[]

İstanbul Medipol Üniversitesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında, "Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı'nın Kabulü" başlıklı panel düzenlendi.

İstanbul Medipol Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet İpşirli, üniversitenin Güney Kampüs Konferans Salonu'nda gerçekleşen panelde, Türk halkının Mehmet Akif Ersoy'u unutmadığını söyledi.

İpşirli, Milli Mücadele'nin manevi öncülerinden olan Mehmet Akif Ersoy'un, sadece şiirleriyle değil, camilerde verdiği vaazlar ve yayınladığı dergilerle de bu mücadeleye önemli katkılar sağladığını dile getirdi.


Milli şairin yaşadığı dönemde hak ettiği değeri göremediğini anlatan İpşirli, "Zaman zaman İslam dünyasının büyük sıkıntılar içinde olduğunu dile getiriyoruz. Akif'in yaşadığı dönemde ise İslam dünyası adeta yerlerde sürünüyordu. Mehmet Akif'in çıkması için ön ayak olduğu Sırat-ı Müstakim ve Sebilürreşad gibi dergilerde bu manzarayı görebiliyoruz." dedi.

Mehmet Akif Ersoy'un tüm sıkıntılara rağmen İslam'dan aldığı güçle ümitsizliğe kapılmadan mücadele ettiğini anlatan İpşirli, şunları kaydetti:


"Akif, hiçbir hesap yapmadan işini gücünü bırakıp Anadolu'da milli mücadele ümidi gördüğü için oraya intikal etmiştir. Gittiği yerlerde konuşmaları ve faaliyetleriyle mücadeleye büyük destek olmuştur. Akif tüm iyi niyetine ve fedakarlıklarına rağmen hak ettiği değeri görememiştir. Ancak Akif gibi insanlara ne yapılırsa yapılsın unutulmuyor. Bugün Akif'in adı her yerde yaşıyor. Bazı aydınlarımız Akif'in adını anmasa da milletimiz çok kadirşinas, topluma hizmet edenleri kesinlikle unutmuyor."

Panelde, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Resul Usul, Müzik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Nuri Özcan ve Yazar Beşir Ayvazoğlu da konuşma yaptı.

Mehmet Akif Ersoy, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 07:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul-Sofya tren seferlerine koronavirüs nedeniyle ara verildi
'Ölüm Patroniçesi' tahliye edildi Sabiha Gökçen'de üç kişinin öldüğü uçak kazasında ön rapor: Uçağa isabet eden yıldırım pilotların stresini arttırdı İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: Kasalar dolusu para ve ziynet eşyası ele geçirildi

Son Dakika Haberleri
03:10 Yemen'deki koalisyon güçleri, Güney Geçiş Konseyi yetkililerinin Aden'e dönmesine izin vermiyor
03:04 Aydın'da silahlı kavga: 1 yaralı
03:00 Fransız Polinezyası'nda ilk koronavirüs vakası tespit edildi
02:54 İtalya Kovid-19'a karşı karantina tedbirlerini sıkılaştırıyor
02:46 Düzce'de silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 03:14:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]