İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Son Dakika

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Sonel, mesajında. İstiklal Marşı'nın, cephede kahraman Mehmetçiğin azmi ve inancı, Anadolu topraklarında aziz milletin kararlılığı ve vatan aşkıyla kaleme alınan kurucu bir metin olduğunu belirtti.

Mehmet Akif Ersoy'un, İstiklal Marşı'nı vatan toprakları işgal altındayken kaleme aldığını belirten Sonel, şunları kaydetti:

"Milli mücadele ruhunu, Türk milletinin vatan sevgisini, bağımsızlığa olan tutkusunu en güzel biçimde yansıtmaktadır. Vatanı için gerektiğinde canını feda etmekten kaçınmayan büyük Türk milletinin kahramanlık destanı olan İstiklal Marşı, bugün de bizlere vatanın ne kadar kutsal bir emanet olduğunu göstermektedir. İstiklal savaşının ruhunun layıkıyla ifade bulduğu İstiklal Marşımızın kabulünün 99'uncu yıl dönümünü kutluyor ve bu eşsiz eseri hiçbir karşılık beklemeden Türk milletine armağan eden Mehmet Akif Ersoy'u aramızdan ayrılışının 84. yılında saygı ve rahmetle anıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanımız uğruna şehit ve gazi olan kahramanlarımızı saygı, minnet ve şükranla anıyorum."