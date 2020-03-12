İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Son Dakika
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İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

6 saat önce

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, "Milletimizin bağımsızlık için verdiği mücadele, İstiklal Marşımızın dizelerinde sonsuza kadar yaşayacak" dedi.

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü, System.String[]

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, "Milletimizin bağımsızlık için verdiği mücadele, İstiklal Marşımızın dizelerinde sonsuza kadar yaşayacak" dedi.


12 Mart, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Prof. Dr. Dağlı, pek çok medeniyete ev sahipliği yapan bu topraklarda, bağımsızlık uğruna büyük mücadeleler verildiğini kaydetti.


Türk Milleti'nin geçmişinde olduğu gibi bugününde ve yarının da bağımsızlığı için canını ortaya koymaktan çekinmeyeceğine vurgu yapan Prof. Dr. Dağlı, "Tüm dünyaya ders niteliğinde olan milletimizin bağımsızlık mücadelesi, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un dizelerinde, geçmişimizle, geleceğimiz arasında köprü olmuştur" ifadelerini kullandı.


"Mehmet Akif Ersoy'un dizeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizce 12 Mart 1921'de İstiklal Marşımız olarak, kabul edilmiştir" diyen Prof. Dr. Dağlı, sözlerini şöyle sürdürdü:


"İstiklal Marşımızın kabulünün 99'uncu yıl dönümünü büyük bir onur ve gururla kutlarken, bağımsızlık uğruna canını veren pek çok isimsiz kahramanı, vatan sevdalısını da rahmet ve minnetle anıyoruz. Hayatını onurlu ve mütevazı bir şekilde sürdüren, vatan aşkıyla nesillere örnek olan Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u, 'Girmeden tefrika bir millete düşman giremez/ Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez' dizeleri ile özetlediği birlik ve beraberlik mesajını milletçe özümseyerek saygı ve şükranla yad ediyoruz." - GAZİANTEP

Mehmet Akif Ersoy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:42 Kaynak: İHA
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