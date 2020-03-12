İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Son Dakika
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İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

6 saat önce

İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy, marşın kabulünün 99. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü, System.String[]

İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy, marşın kabulünün 99. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

Ersoy'un, Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabri başında yapılan anma, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu ile çok sayıda kişi katıldı.

Okunan Kur'an-ı Kerim ve duadan sonra Ersoy'un mezarına çiçekler bırakıldı.

İstiklal Marşı, 12 Mart 1921'de TBMM tarafından kabul edilmişti.

Mehmet Akif Ersoy, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:44 Kaynak: AA
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