İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Son Dakika
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İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

6 saat önce

Bitlis'in Ahlat ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü, System.String[]

Bitlis'in Ahlat ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Halk Eğitim Merkezindeki programı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmanın yapıldığı programda, öğrenciler şiir okudu, tiyatro oyunu ve oratoryo sahneledi.

Sinevizyon gösteriminin ardından, düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere, ödülleri verildi.

Programa Kaymakam Erkan İsa Erat, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hasan Emrah Alkan, Cumhuriyet Savcısı Melek Can, İlçe Emniyet Müdürü Ebubekir Öztürken, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Bitlis, Ahlat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:22 Kaynak: AA
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